Red Hat geeft Ansible Tower voor automatiseren van IT-processen een update

Red Hat heeft zijn enterprise framework voor het automatiseren van IT-processen, Ansible Tower, een update gegeven naar versie 3.4. De verbeterde eigenschappen van de software richten zich vooral op workflow-functionaliteit en beveiliging.

De updates moeten het vooral mogelijk gaan maken om het beheer van complexe hybride cloudinfrastructuren zo veel mogelijk te vereenvoudigen, zo geeft de open sourcespecialist aan. Zo kunnen eindgebruikers straks onder meer een zogeheten ‘automation center of excellence’ oprichten die het mogelijk maakt binnen de hele organisatie gemeenschappelijke oplossingen voor het automatiseren van de cloudomgevingen te bieden en, tegelijkertijd, goedgekeurde strategieën voor het invoeren van automatisering in nieuwe IT-gebieden te implementeren

In versie 3.4 van Ansible Tower kunnen zij hiervoor nu één master workflow definiëren. De master workflow verbindt de verschillende IT-gebieden en is ontworpen voor het beheren van een hybride infrastructuur, zonder de beperkingen van specifieke technologiesilo’s, aldus Red Hat

Overige verbeteringen voor workflows

Daarnaast zijn er nog meer verbeteringen op workflow-gebied in versie 3.4 aanwezig. Met functionaliteit voor nested workflows kunnen gebruikers herbruikbare, modulaire componenten maken. Hiermee kunnen ze complexe bewerkingen met hetzelfde gemak automatiseren als met een eenvoudig playbooks. Daarnaast maakt workflow convergence het mogelijk workflow-taken te pauzeren, afhankelijk van het afronden van verschillende andere workflow-taken, voordat eindgebruikers verdergaan in het stappenproces.

Verder maken ‘Workflow always job templates’ het uitvoeren van opvolgacties mogelijk. Hierbij maakt het niet uit, aldus de open sourcespecialist, of voorafgaande taken succesvol zijn uitgevoerd of mislukt. Een ‘workflow always job template’ zorgt ervoor dat alles blijft draaien. Tot slot kunnen eindgebruikers met de functie workflow-niveau inventaris een workflow toepassen op de IT-assets waar ze toegang tot hebben. Dit maakt hergebruik van implementatie-workflows in datacenters, IT-omgevingen en teams mogelijk, aldus Red Hat.

Geoptimaliseerde beveiligingsverbeteringen

Naast verbeteringen op het gebied van workflows, heeft Red Hat Ansible Tower 3.4 ook een verbeterde beveiliging. Red Hat Ansible Tower kan nu tevens op Red Hat Enterprise Linux in de FIPS-compatibele modus draaien. Dit betekent dat de software voldoet aan de Federal Information Processing Standard (FIPS 140-2) security certification van de National Institute of Standards and Technology (NIST). Deze standaard legt de eisen vast voor cryptografische modules, inclusief hardware- en softwarecomponenten, voor gebruik in een beveiligingssysteem voor het beschermen van gevoelige maar niet-geclassificeerde informatie. Op deze manier kunnen eindgebruikers van de Ansible Tower-oplossing voldoen aan standaarden voor security, zonder daarbij handige en innovatieve softwareoplossingen te hoeven opofferen.

Overige verbeterde functionaliteit

Met ‘job slicing’ kunnen gebruikers een enkele grote taak uitvoeren die is ontworpen voor duizenden machines en deze opsplitsen in een aantal kleinere taken voor distributie in een Tower-clusteromgeving. Hierdoor kunnen opdrachten betrouwbaarder uitgevoerd en sneller voltooid worden, zodat gebruikers hun automatisering beter kunnen opschalen, geeft Red Hat aan.

Red Hat Ansible Tower 3.4 is per direct beschikbaar.