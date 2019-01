Shutdown van Amerikaanse overheid kan uitrol 5G vertragen

De Amerikaanse overheid is inmiddels 24 dagen gesloten, en dat kan een groot effect hebben op de poging om wereldleider te worden op het gebied van 5G en andere innovatieve technologieën. Daar waarschuwen experts voor, meldt IT Pro Portal.

Cinnamon Rogers, de senior vice president of governments affairs bij de Telecommunications Industry Association (TIA), zegt in een verklaring dat de FCC nu geen geld meer heeft en geen nieuwe apparaten kan goedkeuren. Volgens Rogers zal het niet beschikbaar zijn van dit proces een serieuze en negatieve impact hebben op de goedkeuring van nieuwe verbonden apparaten, die ontworpen zijn om 5G-deployment en het volledige ecosysteem aan next generation-technologieën die 5G gaat ondersteunen mogelijk te maken.

Rogers stelt nu voor om het directe probleem op te lossen door het autorisatiesysteem voor apparatuur actief te houden tijdens een shutdown, vergelijkbaar met andere systemen die nu wel beschikbaar zijn. “Om er zeker van te zijn dat de Commissie het recht behoudt om apparaten goed te keuren nadat de shutdown eindigt, steunt de TIA het idee om de de 30 dagen durende reviewperiode van de FCC te activeren als de volledige operaties van de organisatie weer hervat worden.”

Permanente oplossingen

Daarnaast suggereert Rogers permanenten oplossingen. Het gaat onder meer om een langdurig proces voor de FCC dat “waarschijnlijk” een aantal categorieën aan apparaten die weinig risico hebben bij het krijgen van directe FCC-goedkeuring zal verwijderen. Daarnaast stelt hij voor om automatische certificaten van gecertificeerde derde partijen toe te staan.

Rogers geeft aan dat de Verenigde Staten beschikt over de meest innovatieve communicatietechnologiebedrijven van de wereld. “En terwijl de FCC in de afgelopen jaren vooruitgang heeft geboekt, moet het proces voor de autorisatie van apparaten nu hervormd worden om schade tijdens shutdowns te voorkomen. In de toekomst moeten dergelijke bedrijven toestemming krijgen om zo snel mogelijk nieuwe technologieën naar Amerikaanse consumenten te brengen.”