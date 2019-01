Rubrik haalt 261 miljoen dollar op voor nieuwe producten

Rubrik, dat diensten aanbiedt rond cloud data management, heeft vandaag bekend gemaakt dat het bij een Series E-investeringsronde in totaal 261 miljoen dollar (ongeveer 229 miljoen euro) heeft opgehaald. Het bedrijf is daarmee gewaardeerd op 3,3 miljard dollar.

Bij de Series E-ronde is als nieuwe investeerder Bain Capital Ventures aangetrokken. Ook is er in deze ronde een sterke deelname van bestaande investeerders Lightspeed Venture Partners, Greylock Partners, Khosla Ventures en IVP. Dit brengt het totale kapitaal naar meer dan 553 miljoen dollar.

Algemene doelen en innovatie

Vorig jaar wierf Rubrik volgens medeoprichter en CEO Bipul Sinha vooral fondsen om zijn wereldwijde expansie mee te betalen, evenals voor het vergroten van het bereik van het bedrijf op de zakelijke markt. “Dit nieuwe kapitaal zal de introductie van nieuwe producten in 2019 versnellen, de uitdagingen van klanten oplossen en onze strategische voetafdruk in de enterprise-wereld aanzienlijk vergroten,” aldus Sinha.

De nieuwe investering is bedoeld voor algemene bedrijfsdoeleinden, toekomstige innovatie en de lancering van belangrijke nieuwe producten die gepland zijn voor 2019. Deze nieuwe producten zullen inspelen op de ingrijpende overgang van ondernemingen naar public cloud en de explosieve toename van data. IDC schat de totale uitgaven voor gegevensbeheer op 48 miljard dollar. Rubrik zal ook de investering in go-to-market activiteiten uitbreiden met de partners van het bedrijf, waaronder Microsoft, Cisco, AWS en SAP.

Platform van Rubrik

Rubrik biedt een enkel platform aan waarbinnen zijn klanten gegevens in de cloud en op on-premise kunnen beheren, maar ook beschermen. Dat maakt het volgens het bedrijf relatief eenvoudig om versneld over te schakelen op de cloud en een back-up van data te maken. Wereldwijd heeft Rubrik in totaal 1.400 werknemers. Die werken op drie locaties in de Verenigde Staten, maar ook op verschillende plekken in Ierland, India, Japan en Nederland.