Drogisterijketen Walgreens en Microsoft zijn een zevenjarige samenwerking gestart om nieuwe leveringsmethodes voor gezondheidsdiensten te onderzoeken en te ontwikkelen. Dat meldt Reuters.

Als onderdeel van de samenwerking richten de bedrijven zich op het virtueel verbinden van mensen met Walgreens-winkels. Ook bieden ze diensten aan in therapeutische gebieden zoals preventieve zelfzorg en het managen van chronische ziekten. De twee bedrijven gaan verder gezondheidsoplossingen ontwikkelen om het aantal bezoeken aan de eerste hulp en het aantal heropnames in ziekenhuizen te verminderen, terwijl de kosten van de zorg worden verminderd.

Walgreens zei een pilot te gaan draaien met maximaal twaalf winkels, die selecte gezondheidsgerelateerde apparaten gaat verkopen in 2019. Microsoft spreekt in de aankondiging ook over mogelijke nieuwe aspecten voor de detailhandel, wellicht verwijzend naar de kassaloze winkels die het mogelijk maakt. Bij de meeste Walgreens-locaties kunnen klanten namelijk ook dagelijkse boodschappen doen, waar kassaloos winkelen dan tot zijn recht komt.

Ook wordt Microsoft de cloud-provider van Walgreens. De Microsoft 365-software wordt uitgerold naar ruim 380.000 werknemers en winkels van Walgreens. Daardoor krijgt Microsoft er in één keer een flink aantal Microsoft 365-gebruikers bij.

Amazon

Microsoft is niet het enige tech-bedrijf dat zich op een dergelijke wijze op de gezondheidsindustrie richt. Amazon lanceerde vorig jaar een dienst genaamd Amazon Comprehend Medical, waarmee zorgverleners medische dossiers kunnen analyseren. Daardoor moeten ze de patiëntzorg kunnen verbeteren en de kosten kunnen terugdringen.

Daarnaast moet de dienst medische aandoeningen, anatomische termen, medicijnen, details van medische proeven, behandelingen en procedures uit een reeks verschillende documenten kunnen identificeren. ACM kan met behulp van de kunstmatige intelligentie van AWS documenten en foto’s analyseren en scannen op relevante gegevens, die medische professionals kunnen inzetten voor een goede medische behandeling. Verder kan ACM aantekeningen van artsen analyseren.