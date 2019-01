Aandeelhouders Red Hat geven groen licht voor overname IBM

Aandeelhouders van Red Hat hebben goedkeuring gegeven voor de overname door IBM. De overname ter waarde van 34 miljard dollar werd in oktober 2018 bekendgemaakt. Met de deal krijgt IBM een aantal waardevolle technologische middelen in huis.

IBM worstelt met lagere omzetten, die te wijten zijn aan de gestagneerde vraag naar zijn legacy producten. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in zijn cloud-afdeling, als onderdeel van een poging om de afnames te compenseren. Maar echte groei is er tot nu toe nog niet geweest. Big Blue hoopt er nu op dat de overname van Red Hat voor een oplossing kan zorgen, meldt Silicon Angle.

Met de overname krijgt het bedrijf onder meer de Linux-distributie Red Hat in handen, die veel wordt gebruikt door enterprises op zowel on-premise datacentra als in cloud-omgevingen. Andere producten van Red Hat bieden ook mogelijkheden voor hybride- en multicloud-omgevingen.

Het portfolio van het bedrijf omvat onder meer het populaire Ansible-platform voor de automatisering van application-management, en diverse ontwikkelaarstools gemaakt om enterprises te helpen bij het maken van cloud-diensten. Het bedrijf schat dat zijn technologieën door 8 miljoen ontwikkelaars wereldwijd gebruikt worden. Alle producten staan namelijk onder een open source-licentie. Red Hat verdient geld door commerciële versies te verkopen.

Zorgen

Diverse werknemers van Red Hat hadden na de bekendmaking van de overname zorgen over de samenwerking tussen de twee bedrijven. Marco Bill-Peter, senior vice president van Customer Experience and Engagement, wees in november op de verschillen tussen de twee bedrijven. Zo heeft Red Hat een eigen cultuur die ontstond door de open source-mentaliteit.

Bill-Peter stelt echter dat het bedrijf echt open source blijft en gaat werken als onafhankelijke unit. Daardoor wordt ook de cultuur behouden, wat volgens hem erg belangrijk is. Veel van de 13.000 mensen binnen et bedrijf zouden namelijk vertrekken als de open source-cultuur wordt aangepast.