Leaseweb biedt twee nieuwe managed security services aan

Leaseweb wil zijn klanten helpen om hun IT-infrastructuur beter te beschermen. De aanbieder van cloud- en hostingdiensten breidt daartoe zijn aanbod van managed security services uit met twee nieuwe diensten van beveiligingsspecialist Northwave. Het gaat om diensten die enerzijds systemen helpen beschermen en anderzijds kwetsbaarheden zoeken.

Dat meldt Leaseweb vandaag in een uitgebreid bericht over zijn nieuwe aanbod. Op de eerste plaats is er de SIEM SOC-dienst, die klanten van Leaseweb de optie biedt om hun IT-infrastructuur 24/7 te laten monitoren door de beveiligingsexperts van Northwave. Zij kunnen daarnaast penetratietesten laten uitvoeren door Northwave om kwetsbaarheden in de beveiliging van hun infrastructuur te identificeren én te verhelpen.

24/7 systeembewaking

Northwave bewaakt vanuit zijn Security Operation Center (SOC) in Nieuwegein 24/7 het netwerk, de systemen en beveiligingsinfrastructuur van bedrijven. De kenners van Northwave maken gebruik van Security Incident & Event Management (SIEM)-technologie om verdacht verkeer uit te lichten, mogelijke hacks op te sporen en snel op beveiligingsincidenten te reageren. Klanten van Leaseweb kunnen een beroep doen op Leaseweb’s kennis en vaardigheden voor het bewaken van IT-omgevingen op bedreigingen en waar nodig direct actie ondernemen.

Om het klanten makkelijker te maken, biedt Leaseweb meerdere pakketten aan. Zo kunnen klanten ervoor kiezen om periodiek, of eenmalig, hun systeem te laten testen op veiligheid. De experts van Northwave gaan daarbij op zoek naar kwetsbaarheden in het systeem. Leaseweb raadt op basis daarvan maatregelen aan.

Afzonderlijk of als bundel

De twee nieuwe managed security services van Leaseweb kunnen afzonderlijk of in de vorm van een bundel worden afgenomen. Organisaties kunnen een penetratietest laten uitvoeren wanneer zij hun infrastructuur bij Leaseweb inrichten en de zorg voor de bewaking van de omgeving vervolgens aan Northwave overlaten. Door te kiezen voor regelmatige penetratietesten kunnen zij beveiligingsrisico’s altijd een stap voor blijven.

Beide managed security services zijn per direct verkrijgbaar en vormen een aanvulling op het aanbod van beveiligingsdiensten, waaronder DDoS IP Protection en Web Application Firewall.