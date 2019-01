Extreme Networks zet in op edge met nieuwe access points en gigabit-switches

Extreme Networks gaat flink inzetten op edge-technologie met de introductie van een reeks nieuwe access points op basis van de laatste wifi-technologie 802.11ax (wifi 6) en met een reeks van multirate gigabit-switches.

De netwerkspecialist wil met de introductie van deze nieuwe toepassingen bedrijven en organisaties helpen tegemoet te komen aan de toenemende groei van met het internet verbonden devices, van het IoT tot aan bijvoorbeeld smartphones. Op deze manier kunnen bedrijven en organisaties hun eindgebruikers een optimale klantenervaring bieden en optimale connectiviteit leveren onder de meest extreme omstandigheden.

Bovendien moeten de nu gepresenteerde toepassingen ervoor gaan zorgen dat hiermee netwerkinfrastructuur voor de bedrijven en organisaties geen drempel meer gaat vormen voor innovatie en nieuwe business.

Geschikt voor grote openbare omgevingen

Concreet bieden de nu gelanceerde ExtremeMobility 500 series 802.11ax access-points vier keer meer capaciteit. Daardoor kunnen organisaties hun netwerken inrichten op groei en is er voldoende bandbreedte om meer devices en applicaties te ondersteunen.

De access points zijn vooral geschikt in stadions, maar ook in andere omgevingen die een grote netwerkdekking en connectiviteit vereisen. Zo hebben de access points opties voor plaatsing onder stoelen of aan overkappingen. Verder zijn antennes op afstand te programmeren, wat beheerders in staat stelt om de dekking nauwkeurig af te stellen.

Verbeterde technologie voor optimale dekking

Verder beschikken de access points over drie verschillende modi om de radio’s voor een optimale 5G-dekking te kunnen programmeren. Hierdoor ontstaat er, aldus Extreme Networks, een betere ondersteuning voor alle types devices om betere prestaties te kunnen leveren. Hiervoor is tevens geen extra bekabeling nodig. Een geïntegreerde bluetooth-radio voorziet in betere gebruiks-analytics, granulaire locatiebepaling en IoT-connectiviteit.

Ook op het gebied van beveiliging zijn de access points voorzien van de laatste technologie. De ingebouwde WPA3-beveiligingsstandaard zorgt voor krachtige beveiliging voor 802.11ax-netwerken die gevoelige data verzenden.

Machine learning voor beheer

Ook op andere terreinen zijn de nu gepresenteerde access points volgens de leverancier vooruitstrevend. Zo wordt binnen de acces points onder meer machine learning toegepast voor het monitoren en leren van het gedrag van 802.11ax-RF-netwerken. Met de oplossing ExtremeAI voor Smart OmniEdge kunnen eindgebruikers kunstmatige intelligentie inzetten voor het geautomatiseerd tunen van het netwerk voor optimale performance en een maximale gebruikerservaring. Ook vermindert de werkbelasting van netwerkengineers en is er een route beschikbaar naar edge-networking.

Nieuwe switch-oplossingen

De nieuwe ExtremeMobility 500 series worden gecomplementeerd met de gelijktijdige lancering van de ExtremeSwitching X465-multi-rate Gigabit Ethernet-switch met MACsec en 60/90W PoE. Met deze switch, verkrijgbaar in zes verschillende modellen, kunnen eindgebruikers van 802.11ax WiFi-technologie de verschillende Extreme Fabric Connect-oplossingen gebruiken inzetten voor de beveiliging en het beheer van gemeenschappelijke vaste en draadloze netwerken.

Alle nieuwe devices kunnen vanzelfsprekend worden ingezet in combinatie met de reeds beschikbare ExtremeAnalytics-, ExtremeGuest- en ExtremeLocation- applicaties voor het beheren van connecties en het dieper inzicht creëren in trends in applicatiegebruik.

De access points en switches zijn vanaf april dit jaar leverbaar.