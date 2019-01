Microsoft lanceert IoT Hub Device Streams voor IoT-onderhoud

Bedrijven die vertrouwen op verschillende apparaten met internetverbinding – denk aan industriële sensoren op de productievloer – kunnen er nog wel eens moeite mee hebben om alle apparaten goed te onderhouden. Maar het is wel een uiterst grote prioriteit. Microsoft speelt hierop in met de lancering van de IoT Hub Device Streams.

Het nieuwe platform is vandaag gelanceerd door Microsoft en bouwt voort op het IoT Hub device managementplatform in Azure. Systeembeheerders kunnen inloggen op een apparaat dat onderhoud behoeft, zonder dat het bedrijf zijn firewall moet laten vallen. Dat laatste moet soms gebeuren om de apparaten te kunnen onderhouden, maar door de opzet van het systeem van Microsoft hoeft dat niet. IoT Hub Device Streams regelt namelijk dat het internetverkeer via de bestaande netwerkverbinding van het IoT-apparaat verloopt.

Extra beveiligd

“IoT-apparaten kunnen bereikt worden vanaf service endpoints, zonder dat de firewall bij het apparaat of het netwerk opengesteld hoeft te worden”, aldus Reza Sherafat, de senior programmamanager bij Microsoft Azure IoT. “Het enige wat ze hoeven te doen, is een verbinding leggen met IoT Hub cloudendpoints via port 443.”

Door een directe verbinding te gebruiken zijn er ook andere voordelen merkbaar. De dienst versleutelt namelijk standaard al het internetverkeer. Ook is het vereist dat de systemen aan beide kanten van een verbinding zichzelf authentiseren en dat zorgt meteen voor een extra beveiligingslaag.

Het feit dat IoT Hub Device Streams verbindingen op een point-to-point basis legt maakt het nog veiliger. Een systeembeheerder kan hierdoor namelijk alleen toegang krijgen tot het apparaat waar deze op ingelogd is. Het apparaat kan verder maar interactie hebben met een klein deel van de cloudinfrastructuur. Het resultaat daarvan is dat hackers veel minder ruimte hebben om hun aanvallen uit te voeren.

Volgens Microsoft kan de IoT Hub Device Streams straks helpen voor een reeks verschillende situaties. Systeembeheerders kunnen het gebruiken om het diagnostisch dashboard van een apparaat te openen als er iets mis lijkt te gaan. Ontwikkelaars kunnen tot slot de data en logboeken die ze nodig hebben voor hun softwareprojecten ophalen.