Nutanix-CEO tegen VMware: ‘stop met pesten’

De strijd tussen Nutanix en VMware loopt hoog op. CEO Dheeraj Pandey van Nutanix heeft een blog geplaatst waarin hij COO Sanjay Poonen van VMware ervan beschuldigt Nutanix-klanten te “pesten” via LinkedIn en e-mail. Daarmee loopt de strijd nog hoger op.

De blog van Pandey begon met wat opmerkingen over menselijke waardigheid, over belastingen zonder vertegenwoordiging en de no-vTax-beweging van Nutanix. Dat laatste is in essentie een protestbeweging tegen de kosten van VMware-softwarelicenties. Volgens Pandey is dure virtualisatiesoftware een oneerlijke belasting op de beheerders van app. “Virtualisatie hoort onzichtbaar te zijn. Er zouden geen specialistische admins of expliciete IT-uitgaven voor nodig moeten zijn.”

Frontale aanval

Vervolgens begon de blog pas echt met een aanval op VMware. “Helaas ziet VMware dit architecturale argument als een directe aanval op hun bedrijf. Het was hoogst ongewoon voor hun COO Sanjay Poonen om vervolgens connecties met onze klanten te maken op LinkedIn en deze e-mail te versturen.” Daarop toonde hij een kopie van de mail.

Daarin valt te lezen dat volgens Poonen de naam en het merk van een bedrijf gebruikt worden in een “anti-VMware en anti-Dell campagne van Nutanix.” Daarbij gaat het om de campagne met als gedachte “de vTax te dumpen”. Pandey noemt die campagne zelf een “nieuwe manier van leven”, maar in de mail wordt het omschreven als een “frontale aanval op zowel VMware als Dell.”

Daarop vraagt de mail “nederig” aan klanten om Nutanix te vragen hun merknaam van de campagne te halen. “We willen niet dat het invloed heeft op jouw merk, en niet op je samenwerking met VMware en Dell – vandaag of in de toekomst.” Maar volgens Pandey draait de no-vTax-beweging niet om Dell. Dat is volgens hem een “belachelijke” suggestie.

Maar waar Pandey vooral moeite mee heeft is de “verkapte bedreiging” over de impact van de campagne op de merken van klanten. “Dit is een manier van pesten die niet hoort in een wereld waarin de klant almachtig is. Dit soort pesterijen veroorzaken juist bewegingen, rebellie en uiteindelijk onafhankelijkheid van oneerlijke belasting.”