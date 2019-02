‘Dell overweegt verkoop cybersecurity bedrijf SecureWorks’

Dell Technologies overweegt SecureWorks te verkopen. Dat is een Amerikaanse leverancier van cybersecuritydiensten, met een marktwaarde van bijna twee miljard dollar. De verkoop daarvan zou Dell helpen zijn schuldenlast iets te verkleinen, wat wel moet omdat het bedrijf nu weer op de beurs is.

Dat meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen binnen Dell. Het bedrijf heeft een schuld van maar liefst 50 miljard dollar. Sinds het vorig jaar via een ingewikkelde deal met dochteronderneming VMware weer de beurs op ging, werkt het aan plannen om die schuldenlast te verkleinen. Dat is immers belangrijk voor het vertrouwen van investeerders en aandeelhouders.

Vroeg stadium

SecureWorks werkt op dit moment samen met investeringsbank Morgan Stanley aan een verkoopproces voor het gehele bedrijf. Dit proces verkeert volgens de anonieme bronnen van Reuters nog in een erg vroeg stadium. De bronnen wilden anoniem blijven omdat het proces nog geheim is, dus de vraag is hoe snel dit zal verlopen, als het ook echt doorgaat. Dell en SecureWorks wilden niet reageren op vragen van Reuters en Morgan Stanley reageerde niet op het verzoek om commentaar.

Dell nam SecureWorks in de loop van 2011 over voor 612 miljoen dollar. Het bedrijf ging in 2016 de beurs op en is ondertussen flink in waarde gestegen. Sinds het de beurs op ging, nam de aandelenprijs met 64 procent toe. Het biedt onder meer oplossingen gericht op de veiligheid van informatie en beschermt zakelijke netwerken tegen cyberaanvallen van 4.300 klanten in meer dan vijftig landen.

Dell en de beurs

Afgelopen december werd Dell een beursgenoteerd bedrijf. Daarvoor sloot het een deal van 23,9 miljard dollar waarbij het aandelen terugkocht die verbonden zijn aan zijn belangen in VMware. Dat nam het over toen het in 2016 voor 67 miljard dollar EMC overkocht, dat op zijn beurt een meerderheidsaandeel in VMware had.

Vorig jaar besloot Dell dan ook de traditionele route voor een beursgang te omzeilen. Dat uit vrees voor reactie van investeerders op de 50 miljard dollar aan schuld die het heeft.