‘Huawei probeerde via toeleveranciers handelsgeheimen Apple te stelen’

Huawei zou zeer regelmatig geprobeerd hebben handelsgeheimen van Apple te stelen. Het Chinese bedrijf zou een intern beloningsprogramma hebben gehad voor medewerkers die geheimen wisten te stelen bij Apple. Een van die medewerkers zou zelfs bij een toeleverancier van Apple geprobeerd hebben informatie te krijgen over de nieuwste smartwatch van de Amerikaanse techfabrikant.

Dat stelt de site The Information op basis van anonieme bronnen. Huawei zou toeleveranciers en zelfs werknemers die aan de productielijn van Foxconn staan benaderd hebben. Zo hoopte Huawei informatie te krijgen over onderdelen die Apple gebruikt in zijn producten, van de hartslagmeter tot kabels voor de MacBook Pro.

Eerder geprobeerd

Diverse medewerkers van Apple stellen dat het onderdeel is van een bredere poging van Huawei om technologie te krijgen van concurrenten. Dat probeert de Chinese firma vooral via andere Chinese bedrijven. Natuurlijk ontkent een woordvoerder van het bedrijf alle beschuldigingen. Apple wilde verder niet reageren op het bericht.

De verdenkingen van Huawei zijn niet helemaal nieuw. Eerder was er nog een bericht dat het Amerikaanse ministerie van justitie Huawei wilde aanklagen voor het stelen van handelsgeheimen van telecomaanbieder T-Mobile. Daaruit bleek dat Huawei intern een programma had waarbij medewerkers een bonus konden krijgen als ze handelsgeheimen van andere bedrijven buit wisten te maken. De hoogte van die bonus hing af van de waarde van de informatie.

Oplopende spanningen

Deze beschuldigingen van diefstal van handelsgeheimen volgen op toenemende spanningen tussen de Verenigde Staten en China. De VS klaagden de Chinese telecomgigant aan rond samenzwering, fraude en obstructie van justitie. Daarop werd CFO Meng Wanzhou gearresteerd en stelde China in een reactie dat dit politiek gemotiveerd zou zijn.

Ondertussen voeren de Verenigde Staten de druk op bondgenoten op om geen Huawei-technologie meer te gebruiken. Vooral rond het gebruik van Huawei-technologie in de uitrol van 5G-netwerken proberen de Verenigde Staten bondgenoten over te halen te kiezen voor andere technieken. Tegelijk ontkennen medewerkers van Huawei dat ze achterdeurtjes installeren voor de Chinese overheid.