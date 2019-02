Ericsson breidt netwerkportfolio uit met overname Kathrein

Ericsson neemt het Duitse Kathrein over, om zo zijn Radio System-portfolio flink uit te kunnen breiden. Niet alleen krijgt Ericsson een reeks nieuwe producten ter beschikking, ook werft het belangrijke input die het zal gebruiken voor de verdere ontwikkeling van zijn geavanceerde radionetwerkproducten.

Dat meldt Ericsson tijdens het Mobile World Congress in Barcelona. De markt van antennes verandert rap. Niet alleen zijn er steeds meer frequentiebanden waar providers gebruik van kunnen maken, ook neemt het aantal beschikbare technieken toe. Tegelijk merkt Ericsson wel enige consolidatie op de markt op. Nu het tijdperk van 5G langzaamaan aanbreekt, is het tijd om de markt weer open te breken.

Sterke R&D-afdeling

Kathrein is in 1919 in Duitsland opgericht en heeft zijn hoofdkwartier in Rosenheim liggen. Het is een wereldwijd toonaangevend leverancier van antennetechnologie en werkte al enige tijd met Ericsson samen. Het bedrijf heeft een sterke R&D-organisatie en brede ervaring op gebieden als antenneontwerp en -onderzoek. Ericsson zal die kennis aanwenden om de ontwikkeling van zijn eigen radionetwerkproducten te versterken.

In een statement laat Fredrik Jejdling, de uitvoerend vicepresident van Business Area Networks van Ericsson, weten dat de overname dan ook een belangrijke stap in de plannen van Ericsson voor de netwerkmarkt vormt. Deze overname “versterkt onze mogelijkheden en competenties op het gebied van actieve en passieve antennes nog verder”. Het bedrijf wil vooral met het oog op de komst van 5G zijn aanbod flink vergroten.

Binnen de overnamedeal zullen de 4.000 medewerkers van Kathrein zich bij Ericsson voegen. Zij werken in afdelingen als R&D, productie en sales en doen dat vanuit meer dan twintig locaties. Denk onder meer aan China, Duitsland, Mexico en de Verenigde Staten. De verwachting is dat de overname, waarmee een onbekend bedrag gepaard gaat, in het derde kwartaal van 2019 rond is.