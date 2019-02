Huawei wil mogelijk onderzoekscentrum bouwen in Nederland

Huawei kijkt naar de mogelijkheid om in Nederland een onderzoekscentrum te bouwen. Dat zou er dan dit jaar nog moeten komen, al bestaat de kans ook dat het centrum er uiteindelijk toch niet komt. Maar zelfs als dat het geval is, lijkt Huawei nog steeds van plan te zijn miljoenen te investeren in de Nederlandse markt.

Dat meldt de NOS vandaag, nadat het op het Mobile World Congress in Barcelona aanwezig was bij een rondetafelgesprek met woordvoerder Vincent Pang van Huawei. Pang benadrukt dat zijn bedrijf blij is met de openheid van de Nederlandse markt en dat het kijkt naar de mogelijkheid om miljoenen euro’s te investeren.

Onderzoekscentrum of 5G

Het bedrijf heeft vooral interesse in het openen van een onderzoekscentrum. Het is nog niet zeker of dit centrum er daadwerkelijk komt; Huawei zoekt nog naar een geschikte locatie. Als men die niet vindt, bestaat de kans dus nog dat het onderzoekscentrum er niet komt. Maar er zijn andere mogelijkheden voor Huawei in Nederland.

Zo heeft het bedrijf al een distributiecentrum en werkt het samen met diverse telecombedrijven. Zeer waarschijnlijk speelt het ook een rol in de uitrol van 5G-netwerken in Nederland, alhoewel daar internationaal veel druk op zit. De vrees is nog altijd dat Huawei uiteindelijk moet zwichten voor druk vanuit de Chinese overheid om mee te werken aan spionage.

Alhoewel die geruchten er zijn, benadrukt Huawei steevast dat het niet mee zal werken aan dergelijke verzoeken. Sterker nog: het bedrijf liet een onafhankelijk expert kijken naar de Chinese wetgeving. Die expert constateerde dat er geen verplichtingen zijn voor het bedrijf om mee te werken met spionageverzoeken vanuit de Chinese overheid.

Het is nog altijd vrij waarschijnlijk dat Huawei in Nederland mee zal werken aan de uitrol van 5G-netwerken. Het bedrijf heeft diverse componenten ontwikkeld die van cruciaal belang zijn voor de uitrol van deze netwerken.