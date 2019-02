VMware ontkoppelt NSX-software van VMware hypervisor

VMware heeft naar eigen zeggen de meest significante upgrade ooit aan zijn NSX netwerk virtualisatie-software uitgerold. Met de upgrade wordt het netwerk ontkoppeld van de VMware hypervisor, meldt Silicon Angle. Hypervisor is de software die virtuele machines draait.

NSX-T Data Center 2.4 en NSX Cloud draaien nu op Infrastructure-as-a-Service-platformen van Amazon Web Services (AWS), Microsoft en IBM, evenals op de hybride cloud en on-premise-producten van VMware zelf.

Met de upgrade wil het bedrijf zich volledig inzetten op hybride cloud- en multicloud-omgevingen. Het is deel van wat het bedrijf het ‘Virtual Cloud Network’ noemt, waarin NSX onderdeel is van een “belangrijke software-laag van datacentrum tot cloud tot edge-infrastructuur”.

Het netwerk virtualisatie-platform wordt nu toegevoegd aan het gehele VMware-portfolio, inclusief in Cloud Foundation, Cloud on AWS, Enterprise Pivotal Container Service en vCloud Network Function Virtualization. Ook wordt het onderdeel van AWS Outposts, de onlangs aangekondigde on-premise versie van de cloud stack van Amazon.

NSX overal

Het doel van de upgrade en de ontkoppeling is om de taak van het onderhouden en managen van netwerken on-premise net zo eenvoudig te maken als dat het in de public cloud is, aldus Tom Gillis, senior vice president of networking and security bij VMware. “In de public cloud kunnen ontwikkelaars op een knop klikken en een workload lanceren. Die snelheid is gedreven door software. Wij brengen datzelfde niveau van automatisering naar het datacentrum.”

Eén van de meest significante functies van de nieuwe versie is vereenvoudigde installatie. Volgens het bedrijf vermindert dit de taak van het onderhouden van een software-defined netwerk van dagen naar minuten. Modules gebouwd met de Ansible open-source configuration management toolkit maken de automatisering van installatie-workflows mogelijk.

Ook is een nieuwe gebruikersinterface op basis van HTML5 toegevoegd, om het aantal kliks en wijzigingen van pagina’s te verminderen bij het afronden van configuratie-taken.

Beveiliging

Bedrijven kunnen volgens VMware sneller applicaties ontwikkelen doordat er geen overhead benodigd is en ontwikkelaars hun eigen deployment kunnen afhandelen, met grenzen die ingesteld worden door beleid. Daarnaast wordt de beveiliging verbeterd doordat het voor organisaties mogelijk is om beleid op te stellen op applicatieniveau, en individuele apparaten niet geconfigureerd hoeven te worden.