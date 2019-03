Google Cloud maakt cloudkosten beter beheersbaar

Google Cloud komt met een nieuw betalingsplan dat de maandelijkse prijs van zijn diensten voor een heel jaar vastzet. Daarmee zijn de kosten die bedrijven maken voor de clouddienst beter in kaart te brengen en te beheren. Het maakt het ook makkelijker om te budgetteren, omdat bedrijven beter kunnen voorspellen hoeveel kosten ze maken.

Met het plan speelt Google in op de toenemende zorgen van CFO’s over de kosten die gepaard gaan met clouddiensten. Het Storage Growth Plan for Google Cloud Storage maakt de kosten niet alleen inzichtelijk, maar ook beter te beheren. Niet alleen is er een maandelijks vast tarief, ook is er een duidelijke afspraak over eventuele extra kosten.

Deels flexibel

De kosten van cloudopslag kunnen nogal wisselen. Ze hangen onder meer af van de locatie van data, maar ook andere zaken. Zo kunnen het maken en beheren van backups, analytics en machine learning de kosten van een clouddienst flink op laten lopen. Daar komt bij dat bedrijven ook flink wat data verzamelen en dat er zo nu en dan flinke piekmomenten zijn. Voor zo’n piekmoment, dat niet altijd goed te voorspellen valt, moeten bedrijven dan extra betalen.

Dat verandert met het Storage Growth Plan van Google, dat meer in lijn is met de manier waarop bedrijven gewend zijn IT-infrastructuur in de kopen. Dave Nettleton, productmanager voor Google Cloud Storage, laat weten dat deze verandering is doorgevoerd voor bedrijven die “een bepaald budget hebben, en eventuele verrassingen onderweg willen vermijden”. Dat werkt als volgt:

Een klant tekent een contract voor twaalf maanden en betaalt elke maand 10.000 dollar (8.847 euro) voor de clouddienst. Tijdens die twaalf maanden zijn er geen extra kosten verbonden aan het gebruik van extra opslagcapaciteit. Als de twaalf maanden voorbij zijn, kan de klant het contract voor nog een jaar verlengen. De kosten van dat nieuwe contract hangen af van het piekgebruik gedurende het voorgaande jaar. Was de maximale piek minder dan 30 procent van het oorspronkelijke opslagplan, dan blijft alles hetzelfde. Viel de piek hoger uit, dan geldt dat als nieuwe ondergrens.

Op deze manier maakt Google de kosten van zijn clouddienst beter voorspelbaar en kunnen bedrijven hun IT-workloads alsnog flexibel naar de cloud overzetten.