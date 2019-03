Salesforce heeft zijn leerplatform myTrailhead wereldwijd beschikbaar gemaakt. Naar eigen zeggen kan het platform organisaties helpen bij het creëren van een “leercultuur”. Chief product officer Bret Taylor omschrijft het platform als één die een cyclus van omscholing en bijscholing van werknemers in een organisatie creëert.

“Denk aan de impact die je kunt hebben met het bouwen van een leercultuur binnen jouw bedrijf”, aldus Taylor tegenover ZDNet. “Als ik met CEO’s praat over de uitdagingen van het inzetten van al deze nieuwe technologieën en de uitdagingen van digitale transformatie, dan moeten ze vaak toegeven dat technologie niet hun grootste probleem is. Het grootste probleem is de cultuur.”

Taylor gelooft dat myTrailhead een leercultuur binnen een bedrijf maakt, waarmee het hele bedrijf in staat wordt gesteld om zijn “technologische visie te vinden”. Het platform laat bedrijven Trailhead – de persoonlijke leercloud van Salesforce -met slechts “een paar klikken” combineren met hun eigen merk, stem en toon.

MyTrailhead

De setup laat bedrijven bestaande content, zoals video’s en presentaties gebruiken, nieuwe eigen content creëren of de openbaar Trailhead-content gebruiken om een eigen leerervaring op te zetten. De content is beschikbaar op zowel desktop als mobiel. myTrailhead omvat het onboarden van werknemers, evenals het omscholen en bijscholen. Hier is een bibliotheek met ruim 500 modules voor aanwezig, met onder meer tech-vaardigheden als Blockchain Basics en soft skills als Cultivating Equality at Work.

Managers hebben ook zicht op wat een werknemer doet op het platform via Trail Tracker, dat de werknemersstatus toewijst, volgt en hier rapportages over geeft.

MyTrailhead kost 25 dollar per gebruiker per maand, en is beschikbaar als add-on voor iedere Sales Cloud-, Service Cloud- of Platform-licentie in de Enterprise Edition of hoger. “Zakelijke leiders herkennen dat investeren in hun mensen en het bouwen van een diepe leercultuur een belangrijke strategie is om hun bedrijf te laten groeien”, aldus EVP van developer relations en GM of Trailhead bij Salesforce Sarah Franklin.