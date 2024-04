NetSuite breidt zijn EPM-suite uit naar een groter deel van de wereld. Met Netsuite EPM kunnen organisaties meer zichtbaarheid krijgen in hun bedrijfsvoering om betere beslissingen te maken. Het brengt zaken als planning, budgetten, forecasts, account-koppelingen en het afsluiten van periodes samen om de organisatie laten groeien.

NetSuite heeft tijdens SuiteConnect London bekendgemaakt dat NetSuite Enterprise Performance Management (EPM) nu ook beschikbaar is in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Onder de EPM-suite vallen tevens de bestaande oplossingen NetSuite Planning & Budgeting en NetSuite Account Reconciliation.

Voor de ontwikkeling van NetSuite EPM is er gewinkeld bij moeder Oracle. Het bedrijf heeft Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management als basis gebruikt. De Oracle-oplossing is op maat gemaakt binnen het NetSuite-platform. Hierdoor integreert NetSuite EPM volledig binnen het platform, maar de enterprise basis vanuit Oracle zorgt voor de kwalitatieve basis.

De EPM-oplossing werd vorig jaar al aangekondigd en was al beschikbaar in de Verenigde Staten, maar nu dus ook in Europa.

NetSuite EPM biedt Inzicht in financiële prestaties

Binnen NetSuite EPM zijn ook zaken als Profitability & Cost Management, Narrative Reporting en Corporate Tax reporting inbegrepen. Hiermee kunnen financiële professionals beter inzicht krijgen in de omzet, kosten en de winst tot op een zeer gedetailleerd niveau, waardoor het eenvoudiger wordt om grip te krijgen op de kosten en de marges te vergroten. Door uitgebreide rapporten te maken kan een organisatie bijvoorbeeld analyseren of het financieel zinvol is om een light-versie van een bestaande dienst aan te bieden. Met een light-versie kunnen meer klanten worden binnengehaald, maar dat mag niet ten kosten gaan van de marge. Voor goede financiële analyses heb je een enterprise-oplossing nodig die dat in kaart kan brengen; dat is wat NetSuite met EPM nastreeft.

Groeien als multinational

Steeds meer organisaties durven daarnaast over de grens te kijken naar nieuwe business-mogelijkheden. Als dat succesvol is moeten organisaties ook bedrijfsentiteiten openen in die landen. Dat betekent dat er in die landen eveneens een boekhouding moet worden bijgehouden en belastingaangiftes gedaan moeten worden.

Hoewel we één Europa hebben, moeten we nog wel per land belastingaangiftes doen. Met NetSuite EPM kannen organisaties op basis van de OECD-standaard belastingrapporten per land uitdraaien. Op basis van die rapporten kan eenvoudig een aangifte worden gedaan.