AWS lanceert ‘functierijke’ versie van Elasticsearch: Open Distro

Amazon Web Services (AWS) heeft zijn nieuwe Open Distro voor Elasticsearch gelanceerd. De nieuwe release is een “distributie met toegevoegde waarde van Elasticsearch dat 100 procent open source is”, aldus het bedrijf. De distributie is beschikbaar onder een Apache 2.0-licentie en ondersteund door Amazon.

Elasticsearch is een bedrijfsgerichte zoekmachine voor gestructureerde en ongestructureerde data, gebaseerd op het open source Apache Lucene-project. Het wordt meestal gebruikt voor log analytics, zoekopdrachten in grote teksten, security intelligence, zakelijke analytics en operational intelligence use cases.

AWS heeft zijn eigen versie van de software met de AWS Elasticsearch Service, een gemanagede oplossing dat het eenvoudig maakt om Elasticsearch-clusters te deployen, gebruiken en opschalen op zijn cloud-infrastructuur.

Open Distro

Het nieuwe Open Distro voor Elasticsearch is gebaseerd op de open source-code voor het reguliere Elasticsearch-project, maar bevat ook code van Kibana, meldt Silicon Angle. Kibana is een data visualisatie-plugin voor Elasticsearch. Open Distro is echter geen fork van Elasticsearch, stelt Adrian Cockroft, vicepresident van cloud architecture strategy bij AWS. In plaats daarvan is het bedoeld als een afzonderlijke en “functie-rijke” versie van het platform, dat volledig open source is.

Volgens Cockroft is Open Distro nodig, omdat Elasticsearch Global – de hoofdontwikkelaar van Elasticsearch – de zaken vertroebeld door veel eigen software toe te voegen aan de codebasis. Het toevoegen van eigen code om nieuwe functies te maken is geen probleem, maar in het geval van Elasticsearch is nu niet meer duidelijk wat open source-gebruikers krijgen, stelt de topman van AWS.

“De release notes en de documentatie maken bijvoorbeeld niet duidelijk wat open source is en wat eigen technologie is”, aldus Cockroft. “Enterprise-ontwikkelaars kunnen per ongeluk een oplossing of verbetering toevoegen aan de eigen broncode. Dat is moeilijk om te volgen en te beheren, en kan leiden tot een overtreding van de licentie en het direct stopzetten van de rechten.”

Nieuwe functies

Open Distro heeft zelf diverse nieuwe open source-functies die niet in de reguliere versie zitten. Het gaat onder meer om het versleutelen van data die onderweg is, authenticatie van gebruikers en granulaire op rollen gebaseerde toegangscontrole.

De nieuwe functies zijn ontworpen om een aantal gaten in de open source-versie van Elasticsearch te dichten, waar functies als beveiliging, event monitoring en SQL-ondersteuning alleen beschikbaar zijn voor mensen die betalen voor de eigen code van Elastic.