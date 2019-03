Node.js- en JS-organisaties gaan samen om OpenJS te vormen

De Linux Foundation heeft diverse grote samenwerkingen aangekondigd. De eerste is dat de Node.js Foundation en de JS Foundation samengaan in de OpenJS Foundation. Zes maanden geleden begonnen de organisaties al met onderzoek naar zo’n mogelijkheid.

De OpenJS Foundation moet zich gaan richten op het hosten en financieren van activiteiten die de groei van JavaScript en web-technologieën ondersteunen. De organisatie bestaat uit 29 open source JavaScript-projecten, waaronder jQuery, Node.js, Appium, Dojo en webpack.

De fusie is ondersteund door 30 zakelijke en eindgebruikers, waaronder Google, Microsoft, IBM, PayPal, GoDaddy en Joyent. De bedrijven stellen de “verbonden natuur van het JavaScript-ecosysteem en het belang van het bieden van een neutraal thuis voor projecten die significante gedeelde waarde representeren” te herkennen.

Alle leden, evenals een aantal grote techgiganten, gebruiken op verschillende niveaus JavaScript en diverse projecten van de twee organisaties. Daarnaast gebruiken de meeste websites JavaScript. De nieuwe organisatie moet operationele overtolligheden tussen de twee organisaties elimineren, en de ervaring voor bedrijven die financiële ondersteuning bieden stroomlijnen.

Continuous Delivery Foundation

Ook kondigde de Linux Foundation de Continuous Delivery Foundation (CDF) aan. Het CDF moet een platform worden voor verkopers, ontwikkelaars en gebruikers om regelmatig inzichten en best practices te delen om de ontwikkeling van open source-projecten te stimuleren. Deze organisatie is gebouwd bovenop een continuous integration en delivery model (CI/CD), waardoor alle aandeelhouders in staat zijn om feedback te vragen, wijzigingen te implementeren en deze sneller te leveren.

Het CDF lanceert met negentien leden, waaronder tech-giganten als Google, Netflix, Red Hat, Alibaba, Autodesk, SAP, Huawei en GitLab. De eerste projecten die door het CDF gehost worden, omvatten onder meer Jenkins, Jenkins X, Spinnaker en Tekton. Naar verwachting worden er meer projecten toegevoegd aan CDF als het een technisch toezichtcomité heeft opgesteld.

Daarnaast werkt de Joint Development Foundation, dat onlangs lid werd van de Linux Foundation, samen met de GraphQL Foundation. Die samenwerking draait om GraphQL, een open source data query- en manipulatietaal voor API’s. De samenwerking moet “bijdragen, rentmeesterschap en een gedeelde investering van een brede groep in verkoopneutrale evenementen, documentatie, tools en ondersteuning” aanmoedigen.