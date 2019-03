Juniper Networks integreert netwerkportfolio met SONiC-platform

Juniper Networks heeft zijn eigen portfolio van netwerkproducten geïntegreerd met het Software for Open Networking in the Cloud (SONiC)-platform van de Open Compute Project (OCP) Foundation.

Volgens de netwerk- en cloudspecialist krijgen vooral leveranciers van cloudomgevingen hiermee een vereenvoudigd en geautomatiseerd platform voor het beheren van hun netwerkcomponenten. In het bijzonder gaat het hierbij om het beheer van switches, aangevuld met uitgebreide routeringsfunctionaliteit en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van telemetrie.

Programmeren van netwerkswitches

Het SONiC-platform van de OCP Foundation werd in 2016 door Microsoft geïntroduceerd en richt zich op het verbeteren van de functionaliteit van netwerkswitches door deze te kunnen programmeren. Hierdoor wordt het mogelijk om switches en andere netwerkcomponenten van een centrale locatie te beheren. Inmiddels is rond deze specifieke functionaliteit voor netwerkapparatuur een heel ecosysteem van hardware- en softwareleveranciers ontstaan.

Flexibiliteit, meer automatisering en uitgebreid ecosysteem

Concreet biedt de nu gelanceerde integratie van dit open platform met netwerkproducten van Juniper Networks cloudleveranciers de mogelijkheid deze componenten op een open manier te programmeren. Hierdoor kunnen deze componenten sneller binnen hun netwerken worden geïntegreerd. Dit bevordert de flexibiliteit van de inzet van deze producten voor de eindgebruikers. Hierdoor kunnen zij hun (cloudgebaseerde)netwerken weer sneller aanpassen aan veranderende marktomstandigheden.

Daarnaast biedt de integratie met SONiC eindgebruikers een uiterst modulaire architectuur die de geïntegreerde netwerkcomponenten en software van elkaar loskoppelt. Hierdoor hebben eindgebruikers opnieuw meer flexibiliteit en tevens meer keuzevrijheid.

De combinatie tussen het op open wijze kunnen programmeren van de netwerkcomponenten en het loskoppelen van componenten met de software zorgt ook voor meer stroomlijning van de netwerkdiagnostiek, de automatisering van complete workflows en een verdere optimalisatie van het netwerkbeheer, zo weet de leverancier ons te melden.

Tot slot biedt de integratie met het SONiC-platform eindgebruikers van de netwerkproducten van Juniper Networks vanzelfsprekend toegang tot een uitgebreid ecosysteem. Hierdoor kunnen deze eindgebruikers alle binnen dit ecosysteem beschikbare laatste functionaliteit voor de routers, switches en netwerkanalyseproducten van de leverancier gebruiken.

Actieve rol in programmeren netwerkcomponenten

Met het integreren van het SONiC-platform met de eigen netwerkproducten wil Juniper Networks, naar eigen zeggen, nog meer laten zien dat het graag voorop loopt in de ontwikkeling van cloudgebaseerde datacenternetwerken en dan speciaal natuurlijk in het programmeren van netwerkcomponenten voor meer flexibiliteit en inzetbaarheid.

De netwerk- en cloudspecialist hecht veel waarde aan open programmeerbaarheid voor netwerkcomponenten. De nu gepresenteerde integratie met het SONiC-platform valt in dezelfde categorie als die van de ondersteuning die de leverancier nu biedt voor onder andere OpenConfig, Open/R en de intent based programmeertaal P4.