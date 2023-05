Juniper Networks heeft onlangs de functionaliteit van zijn virtuele AIOps assistent Marvis uitgebreid met ChatGPT. Daarnaast helpt Marvis nu ook met vragen over problemen rondom het videoconferencingplatform Zoom door een integratie met Zoom-data.

De via de Mist AI-engine ondersteunde virtuele assistent Marvis, die zelf al NLP-technologie gebruikt, biedt gebruikers door de integratie van ChatGPT nu nog meer functionaliteit voor het vragen van antwoorden en deze te vinden voor netwerkproblemen.

Volgens Juniper Networks zijn de interacties met de virtuele assistent nu nog ‘menselijker’ geworden. Dit is vooral het geval als het gaat om het vinden van documentatie en informatie over problemen die technische ondersteuning vereisen.

Meer in het bijzonder gebruikt de Marvis-assistent nu een LLM API voor het reageren op gebruikersvragen rondom technische documentatie en andere publiek beschikbare historische kennisbankinformatie. Deze informatie wordt geheel in de stijl van ChatGPT gepresenteerd, inclusief links en relevante documenten.

Nu ook Zoom-data beschikbaar

Naast de integratie met ChatGPT in Marvis, wordt de onderliggende Mist AI-engine nu ook gevoed met externe cloudgebaseerde data over het gebruik van het videoconferencingplatform Zoom. Dit moet het bestaande rijke aanbod via telemetrie, informatie en bedrijfsstatus van routers, switches, firewalls en access points in Mist AI verder uitbreiden.

Door de combinatie van de Zoom-data met die van andere netwerkfuctionaliteit, beschikt de virtuele assistent Marvis nu over een deep learingmodel dat de gebruikservaring van Zoom nauwkeurig kan voorspellen. Met behulp van AI- en ML-technieken kan de virtuele assistent daardoor sneller de hoofdoorzaak van videoconferencingproblemen achterhalen en zo vragen van beheerders beantwoorden.

