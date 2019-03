Microsoft brengt nieuwe Windows 10-preview met bugfixes uit

Microsoft heeft vandaag een nieuwe Windows 10-preview vrijgegeven. Deze brengt Windows 10 naar build 18358 en bevat een aantal bugfixes. De build past binnen de 19H1-branche, en hoort bij de volgende grote Windows 10-update die naar verluidt volgende maand al voor iedereen beschikbaar is.

De nieuwe update brengt niet alleen bugfixes met zich mee, maar ook een nieuwe tool. Windows Insiders kunnen gebruik maken van Windows Defender Application Guard extensies voor Google Chrome en Mozilla Firefox. Als je een website opent, controleert de extensie of de URL op een lijst met vertrouwde sites staat. Als de site daar niet op staat, kom je terecht in een geïsoleerde Edge-sessie, zodat je wel kan browsen op een site die niet expliciet als vertrouwd is aangemerkt door je werkgever.

Fixes en verbeteringen

Build 18358 van Windows 10 bevat een aantal bug fixes en andere verbeteringen:

Een probleem binnen de Game Mode dat ervoor zorgde dat de kwaliteit van opnames minder was, is opgelost.

Er zijn meer gratis State of Decay slots. Om de nieuwste update te krijgen, lanceer je de Store-app en zoek je naar het ‘downloads en updates’ menu.

Een probleem zorgde ervoor dat de thumbnails in Alt + Tabs er soms vreemd uit kwamen te zien. Dat is nu opgelost.

Ook is een probleem opgelost waarbij de inhoud van de prullenbak soms bewaard bleef onder Windows.old.

Voor sommige Insiders stopte een update op 18% of 25%. Ook dit zou niet meer voor moeten komen.

Microsoft heeft verder een probleem opgelost waarbij sommige Insiders een green screen te zien kregen met de foutmelding ‘Kernel_Security_Violation”.

Tot slot is er een probleem opgelost waarbij de installatie van sommige apps die de Windows Installer gebruiken mislukte.

Ook bevat de update zes bekende problemen: