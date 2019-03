Infor Nexus is een intelligent supply chain-netwerk

Infor maakt bekend dat het de naam van het GT Nexus supply chain network in Infor Nexus verandert. De rebranding komt voort uit de veranderende manier waarop supply chains worden toegepast.

Infor Nexus combineert de kracht van GT Nexus, IoT en Infor Coleman AI om een intelligent supply chain-netwerk te bieden dat het opzetten van een autonome supply chain ondersteunt. Infor Nexus is de eerste oplossing die AI, IoT en geavanceerde visualisatie combineert via een end-to-end samenwerkingsnetwerk. Naast realtime inzicht biedt de oplossing ook voorspellende intelligentie.

Netwerken verbinden

Infor Nexus verbindt bedrijfssystemen, netwerkpartners en IoT-apparaten in een single-instance, multi-enterprise bedrijfsnetwerkplatform. Door verbinding te maken met het netwerk digitaliseren bedrijven hun end-to-end supply chain-processen, krijgen ze realtime inzicht in alle supply chain-activiteiten en kunnen ze profiteren van datagedreven inzichten in interne systemen en hun hele netwerk.

Rod Johnson, EVP Manufacturing & Supply Chain bij Infor, stelt dat het nieuwe merk de afgelopen drie jaar reflecteert, waarin GT Nexus is getransformeerd. Dat komt door nieuwe digitale technologieën zoals IoT, in-memory processing, mobile, geavanceerde visualisatie en AI. “We bieden nu een verbeterd supply chain-netwerk dat realtime, intelligent en zelf-orkestrerend is,” aldus Johnson.

Control Center

Het nieuwe Infor Nexus-merk volgt kort op de introductie van Control Center dat een betrouwbaar, end-to-end beeld biedt van wereldwijde supply chain-stromen. Dit, in combinatie met Coleman AI, stelt klanten in staat potentiële problemen te voorspellen, reactiemogelijkheden te herkennen en hun aandacht te richten op situaties die de grootste impact hebben op het bedrijf. Door gebruikers op een lijn te brengen, kunnen bedrijven sneller reageren en snel, precies en nauwkeurig werken.

Met Infor Nexus worden gegevens die eens verscholen zaten in organisatorische silo’s zichtbaar en bieden één versie van de waarheid, zodat iedereen dezelfde informatie gebruikt. Infor Coleman AI past machine learning toe op wereldwijde vraag-, aanbod- en kapitaalstromen om rijke inzichten en voorspellende analyses te bieden. Gebruikers kunnen beslissingen verder direct in het netwerk uitvoeren, zonder dat ze daar meerdere tools voor moeten raadplegen.

Digitale samenwerking

Door inzicht en digitale samenwerkingsmogelijkheden kunnen gebruikers op een winstgevende manier voldoen aan de vraag van de klant. Bedrijven hebben hierdoor sneller problemen zien en hier op reageren. Dankzij een schat aan gegevens die van alle deelnemers uit het netwerk worden verzameld, verbetert AI de voorspellingen en kunnen gebruikers betere beslissingen nemen.