Amazon en Volkswagen willen industriële cloud opzetten

Volkswagen en Amazon verkennen de mogelijkheden van een strategisch samenwerking. De twee bedrijven willen een manier vinden om de productiviteit van de Duitse autofabrikant te vergroten. De twee overwegen een ‘industry cloud’ op te zetten, waarbij Amazon een netwerk moet opzetten tussen de fabrieken en warenhuizen van Volkswagen.

Dat meldt de Süddeutsche Zeitung vandaag. Volkswagen en Amazon hebben de samenwerking in een persbericht bevestigd. In het bericht schrijven de twee bedrijven dat de Volkswagen Industrial Cloud in de toekomst “de data van alle machines, fabrieken en systemen van alle 122 faciliteiten van de Volkswagen Group combineert”.

Productiviteit vergroten

Op de lange termijn moet de wereldwijde leveringsketen van Volkswagen, waar meer dan 30.000 locaties en 1.500 leveranciers en partnerbedrijven onder vallen, geïntegreerd worden. Daarvoor maakt de Duitse autofabrikant gebruik van technologie van Amazon Web Services. CEO Herbert Diess van Volkswagen laat weten van plan te zijn om de productiviteit van alle fabrieken tegen 2025 met een derde te verhogen.

De autofabrikant had de afgelopen tijd nog te maken met een groot schandaal rond de uitstoot van zijn voertuigen. Maar in plaats van bij de pakken neer te zitten, heeft het bedrijf besloten zijn geleerde lessen toe te passen. Volkswagen wil vooral elektrische auto’s maken en is van plan er de komende tien jaar zo’n 22 miljoen van te maken. Maar tegelijk waarschuwde het bedrijf wel dat de productie van elektrische voertuigen banen zal kosten.

Ondertussen investeert het bedrijf ook nog in een samenwerking met Ford. Zo wil Volkswagen door kunstmatige intelligentie (AI) aangedreven rijsystemen ontwikkelen. Verder investeert het 1 miljard euro in de European Battery Union, in een poging om zo de ontwikkeling van batterijen te stimuleren. Het bedrijf ontwikkelt tot slot nog diverse manieren om energie op te slaan.

Amazon is verder niet alleen een van de grootste online winkels, maar biedt ook specifieke cloudoplossingen voor bedrijven. Daar wil Volkswagen gebruik van maken om zijn doelen rond efficiëntie te behalen.