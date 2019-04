Gmail maakt het plannen van het versturen van e-mails mogelijk

Gmail heeft het mogelijk gemaakt om het versturen van e-mails in te plannen voor een ander moment. Daarmee wordt het mogelijk om een e-mail nu te typen en in te plannen om hem bijvoorbeeld morgen te versturen. Ook zijn er nieuwe talen toegevoegd aan Smart Compose.

De functie is bedoeld om rekening te houden met de “downtime” van anderen, zo schrijft Google in zijn blogbericht. Is een collega bijvoorbeeld vrij, dan kan hier rekening mee gehouden worden door de e-mail pas morgen te laten versturen.

De functie verschijnt als er een nieuw bericht wordt aangemaakt. Daarbij verschijnt er een pijltje omlaag naast de verzendknop. Als de gebruiker daar op klikt, verschijnt de optie om de verzending van de e-mail in te plannen. Wanneer de functie naar Nederland komt, is nog onbekend.

Ook heeft Google bekendgemaakt dat er nieuwe talen naar Smart Compose komen, waarmee de e-maildienst suggesties doet tijdens het opstellen van e-mails. De dienst is nu ook beschikbaar in het Spaans, Frans, Italiaans en Portugees. Wanneer de Nederlandse taal toegevoegd wordt, is nog onbekend.

Interactieve e-mail

Google kondigde vorige week al aan om Gmail interactiever te maken, door het er meer uit te laten zien als een interactieve webpagina. Daar heeft het AMP for Email voor uitgerold. Met die technologie kunnen bedrijven widgets integreren in e-mails. Met de widgets is het bijvoorbeeld mogelijk om de planning voor een vergadering toe te voegen aan de e-mail, of de catalogus met producten.

De widgets worden gemaakt op basis van Accelerated Mobile Pages (AMP). Dat is een framework van Google waarmee mobielvriendelijke webpagina’s ontwikkeld kunnen worden. AMP for Email is in eerste instantie alleen beschikbaar op Gmail, maar moet later ook naar andere maildiensten komen. De interactieve berichten worden de komende weken beschikbaar in de inbox van Gmail-gebruikers.