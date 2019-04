Extreme Networks reserveert bijna gehele R&D-budget voor software en AI

Extreme Networks gaat vrijwel zijn hele R&D-budget reserveren voor onderzoek voor software en toepassingen voor kunstmatige intelligentie (AI). In het bijzonder wil de netwerkspecialist met deze software en toepassingen zijn drie portfoliopijlers richting een self-healing en self-driving netwerk transformeren.

De aankondiging dat de netwerkleverancier een groot gedeelte van zijn R&D-budget gaat reserveren voor onder meer software is niet echt verrassend. Onlangs verklaarde CEO Ed Meyercord al tegenover Techzine dat deze 95 procent in softwareontwikkeling zit en met slechts 5 procent in hardware.

Ontwikkeling van self-driving networks

Reden voor de huidige aankondiging is dat Extreme Networks, net als de vele concurrenten, zijn eindgebruikers meer flexibele, zichzelf aanpassende of ‘intent driven’en zeer veilige netwerkomgevingen wil gaan aanbieden. Kortom, automatisering gaat nog meer een rol spelen binnen de strategie van de netwerkleverancier, zo lijkt het.

Vandaar dat nu wordt aangekondigd dat de software- en kunstmatige intelligentie-oplossingen die uit dit toegewezen budget binnen hele portfolio van de drie pijlers SmartOmniEdge, Automated Campus en Agile Datacenter worden uitgerold.

Eigenschappen van te ontwikkelen software

De te ontwikkelen software- en AI-oplossingen moeten onder meer een aantal specifieke eigenschappen opleveren. Zo zullen de oplossingen onderdeel worden van een open ecosysteem zodat eindgebruikers straks de beste architectuur en applicaties kunnen bouwen die voldoen aan hun specifieke eisen. Daarnaast moeten cross-domain- en closed-loop-automatisering ervoor zorgen dat zij straks hun netwerkprestaties van endpoints tot aan de applicatie-servers kunnen optimaliseren.

Verder moet een software-driven infrastructuur, geoptimaliseerd met machine learning en kunstmatige intelligentie, moet eindgebruikers straks gaan helpen om de vraag naar bandbreedte te kunnen oplossen en de gebruikerservaring te verbeteren.

Met diverse oplossingen voor insights en analytics kunnen eindgebruikers straks het gedrag van applicaties, eindgebruikers en zelfs de diverse IoT-devices binnen hun netwerken real time in de gaten houden. Ook kunnen zij op deze manier afwijkend gedrag ontdekken en automatisch, zonder tussenkomst van mensen, oplossen. De netwerkspecialist legt overigens er de nadruk op dat al deze specifieke onderdelen straks standaard zijn voorzien van de laatste beveiligingstoepassingen.

Samenwerking op het gebied van open source

Tot slot gaat Extreme Networks ook meer investeren in onderzoek- en ontwikkelcentra overal in de wereld en gaat het actief deelnemen in verschillende open source-projecten voor standaarden voor SDN-implementaties, zoals de activiteiten van de Open Networking Foundation rondom het Stratum-project.