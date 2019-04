Infor neemt voor onbekend bedrag ReServe Interactive over

Infor heeft onlangs ReServe Interactive, een cloudspecialist voor hospitality-toepassingen, overgenomen. Hiermee kan de ERP-leverancier zijn portfolio in dit segment verder uitbreiden.

Met de overname krijgt Infor een specialist in handen van cloudsoftware voor de sales en catering, restaurantreserveringen en floor management. De overname helpt Infor zijn ICloudSuite Hospitality-oplossingen uit te breiden met een schaalbare, dynamische en intuïtieve sales- en cateringoplossing.

Ook kan de branchespecifieke cloudspecialist zijn aanwezigheid vergroten in locaties als amusementscentra, stadions, wijnmakerijen en conferentie- en congrescentra. RedServe heeft vooral klanten als restaurants, sport- en entertainmentfaciliteiten, evenementcentra, golf- en countryclubs en hotels in de Verenigde Staten en in Canada.

Lifecycle-management voor evenementen

Concreet helpt de overgenomen software bij event lifecycle-management, van de eerste aanvraag tot de uitvoering. Andere toepassingen zijn onder meer online diner-reserveringssystemen, floor-management, verkoop van clublidmaatschappen, inclusief lead management, contactbeheer en sales performance management.

Extra functionaliteit

Verder krijgen de eigen oplossingen van Infor met de software van RedServe extra functionaliteit. Hiermee kan Infor dan steeds meer voldoen aan de groeiende behoefte aan betrouwbare sales- en cateringtechnologie. Vooral nu de hospitality-sector steeds meer digitale technologie inzet om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van consumenten. De gecombineerde toepassingen moeten uiteindelijk een uitgebreide multi-module-suite gaan opleveren.

Financiële details over de overname zijn niet bekend gemaakt.