De laatste versie van Windows XP sterft vandaag

Dacht jij net als ons dat Windows XP al lang geen ondersteuning meer geniet? Windows Embedded POSReady 2009, een Windows-versie gebaseerd op Windows XP, genoot nog tot 9 april 2019 van officiële veiligheidsupdates. Nu die is gestopt, is de laatste Windows XP-versie begraven.

Na meer dan 17 jaar stopt Microsoft met de laatste Windows XP-variant te ondersteunen. Andere Windows XP-varianten kregen eerder al de doodsteek van Microsoft: Windows Embedded Standaard 2009 werd end-of-life op 8 januari 2019 en Windows Embedded for Point of Service SP3 en XP Embedded SP3 krijgen sinds 2016 geen updates meer.

De officiële Windows XP Home en Professional SP3-versie stopte al op 8 april 2014. Ondanks de officiële ondersteuning van Windows XP vijf jaar geleden, konden sommige versies nog security updates ontvangen dankzij een register hack. Er werden immers nog updates beschikbaar gesteld voor andere varianten. Nu Windows Embedded POSReady 2009 stopt, droogt die bron waarschijnlijk op.

SHA-2-encryptie

Het is voorlopig nog onduidelijk hoe snel de security updates stoppen. Windows Update vereist vanaf 16 juli SHA-2-encryptie, waardoor de kans groot is dat vanaf die datum alle updates voor Windows XP stoppen. Of de updates nog zolang worden aangeboden, is nog maar de vraag. Desondanks mag dat geen reden zijn om Windows XP in leven te houden binnen je bedrijf, ook al hangt het systeem aan een kritische toepassing.

Indien het Windows XP-systeem niet geconnecteerd is met het internet, vormt het systeem maar een beperkt gevaar. Hou er echter wel rekening mee dat andere randapparatuur, zoals USB-sticks, altijd gevaarlijk kunnen zijn.

Heel uitzonderlijk verstuurt Microsoft nog updates naar Windows XP-machines. Tijdens Wannacry heeft het een security update, ontwikkeld voor POSReady 2009, over alle Windows XP-machines beschikbaar gesteld. Met de vereiste SHA-2-encryptie later dit jaar is de kans klein dat zo’n plotse ingreep in de toekomst nog mogelijk is.

