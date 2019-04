Slack slaat de brug tussen e-mail en chat

Het zakelijke communicatieplatform Slack heeft een brug gebouwd tussen zijn service en e-mail. Gebruikers binnen een organisatie, die zelf nog geen gebruik maken van Slack, kunnen voortaan rechtstreeks vanuit het platform worden gemaild.

Bovendien is ook de zoekfunctie binnen Slack vereenvoudigd en de integratie met Outlook- en Gmail-agenda’s sterk verbeterd. Daarnaast zorgt de nieuwe zogeheten workflow builder ervoor dat iedere Slack-gebruiker eenvoudig een app voor routinetaken kan maken zonder kennis van code te moeten hebben.

Mailbox

Voor nu is de directe mailfunctie alleen beschikbaar als de ontvanger binnen de organisatie is aangemeld voor Slack. Zelfs als deze (nog) geen gebruik maakt van Slack, kan er direct vanuit het platform een chat worden gestart. Deze wordt dan als e-mail afgeleverd in de mailbox van de ontvanger. Op het moment dat deze persoon de e-mail, of eigenlijk chat, beantwoordt, wordt deze direct verzonden naar Slack. Het gesprek wordt bewaard en de volledige Slack-geschiedenis van de conversatie wordt ook in het Slack-account getoond van de ontvanger, als deze vroeg of laat besluit actief gebruik te gaan maken van het communicatieplatform.

Contactpersonen van buiten de organisatie rechtstreeks vanuit het platform mailen, is voor nu nog niet mogelijk. The Verge ziet het dan ook als eerste stap naar het volledig overbruggen van e-mail naar Slack om vervolgens rechtstreeks via de berichtenservice verbonden te worden. In deze wordt dan het heen-en-weer-systeem van e-mailen verplaatst naar realtime communicatie.

Slimme agenda-integratie

Slack heeft ook verbeteringen aangebracht op het gebied van slimme agenda-integratie. Binnen afzienbare tijd is het mogelijk om de Slack-status te synchroniseren met een Outlook- of Gmail-agenda. Collega’s weten dan wanneer iemand in een vergadering zit of zich buiten het kantoor bevindt. Zelfs als er in een chat gesproken wordt over een vergadering, detecteert Slack dat en onderstreept het platform uit eigen beweging woorden als vandaag. Door hier vervolgens op de klikken, wordt de mogelijkheid geboden om een vergadering aan te maken in Gmail of Outlook.

Slack-partners als Zoom, Hangouts en Webex, die typisch worden gebruikt voor conference calls, kunnen in Slack informatie tonen over de personen die deelnemen aan de vergadering, en een knop aanbieden om de call meteen te openen. Dit alles maakt deel uit van een diepere integratie van Google Agenda en Outlook in Slack. Deze slimmere agenda-integratie zou later dit jaar beschikbaar moeten zijn in Slack.

Zoekfunctie

Daarnaast is ook de zoekfunctie aangepakt. Momenteel kunnen Slack-gebruikers zoeken met behulp van het zoekvak. Een andere manier is het uitvoeren van snelopdrachten (Cmd+K of Ctrl+K) om door Slack te navigeren. Beide opties worden nu gecombineerd in één universele zoekopdracht, waar ongelezen kanalen of directe berichten gevonden kunnen worden. De verbetering zou zorgen voor een snellere manier van navigeren. Deze nieuwe zoekinterface zou de komende weken beschikbaar moeten zijn.

Workflow builder

Met de geheel nieuwe functie workflow builder geeft Slack zijn gebruikers de mogelijkheid om zelf zonder enige code-ervaring een app te maken. Het zou een eenvoudige app zijn, gericht op het maken van routinetaken, zoals HR-formulieren, enquêtes onder werknemers of een welkomstbericht voor nieuwe medewerkers. Een functie die te vergelijken is met Amazons Alexa Blueprints. Bovendien zou er ruimte zijn voor verdere, creatieve invulling van gebruikers zelf. Volgens The Verge komt workflow builder later dit jaar beschikbaar, maar verschijnt er binnenkort al een preview.

Gerelateerd: Slack lost visuele problemen op met nieuwe update voor Windows 10