Vorige week begon Elon Musk een rechtszaak tegen het mede door hem opgerichte OpenAI. Nu verweert dit bedrijf zich tegen Musks aantijging dat het onterecht een for-profit model nastreeft. Sterker nog, uit oude e-mails zou blijken dat de techtycoon zelf wilde dat OpenAI meer geld binnenhaalde om AI te ontwikkelen.

De aanklacht van Musk concludeerde vorige week dat OpenAI is “getransformeerd tot een closed-source partij die praktisch dochteronderneming is van het grootste technologiebedrijf ter wereld: Microsoft”. Inmiddels maken talloze partijen gebruik van OpenAI’s diensten, die overwegend bestaan uit het aanbieden van LLM’s als GPT-3.5 en GPT-4. Daarmee harkte het bedrijf 1,45 miljard euro jaaromzet binnen in 2023.

Musk vertrok in 2018 bij OpenAI. Naar buiten toe claimde hij dat dit wegens een mogelijke belangenverstrengeling was, omdat Tesla destijds al bezig was met zelfrijdende AI-functies. Echter lijkt de vork anders in de steel te zitten. OpenAI onthult nu welke stappen Musk suggereerde, die sterk verschillen van het beeld dat de miljardair zelf presenteert. Hij beweert namelijk dat OpenAI de eigen technologieën gratis beschikbaar had moeten stellen zodat iedereen van de meest vergevorderde vorm van AI kon profiteren.

OpenAI weerspreekt Musk met e-mailbewijs

In een blogpost ondertekend door onder meer CEO Sam Altman en mede-oprichters Greg Brockman en Ilya Sutskever onthult OpenAI verschillende e-mails van Musk. Daaruit blijkt dat hij meermaals hamert op het belang van een reusachtig budget voor OpenAI. Musk herinnerde zijn compagnons destijds eraan dat Google met een marktwaarde van 800 miljard dollar een AI-tegenwicht vereiste.

Musk zou OpenAI’s ambities om meer geld te verzamelen dus nadrukkelijk hebben gesteund. Nadat hij aanvankelijk beloofde 1 miljard dollar aan financiering te garanderen, trok hij zich geleidelijk aan terug. Eerst poogde hij OpenAI volledig te kunnen controleren. Musk wilde CEO worden en later zelfs het AI-initiatief onder Tesla plaatsen. Alleen dan zou OpenAI een kans van slagen hebben die “meer dan 0” was.

Na het leveren van dit bewijs bekrachtigt OpenAI dat het op verschillende wijzen juist wel de mensheid tracht te bevorderen. Zo haalt het aan dat de eigen technologie de poging tot EU-lidmaatschap van Albanië met circa 5,5 jaar kan versnellen door het snel doorzoeken van documenten. Het is een voortzetting van de framing vanuit OpenAI die het eigen bedrijf karakteriseert als een aanjager van wenselijke, veilige AI-ontwikkeling.

Nu blijft de claim van Musk overeind staan dat de technologie van het bedrijf allesbehalve open-source is, dat sterk contrasteert met de vooraf gestelde ambities dat de ontwikkelde technologie zo transparant mogelijk moet worden gedeeld. Of de techmiljardair de juiste persoon is om dit aan te kaarten, is echter maar de vraag. Als de e-mails authentiek zijn (en we hebben geen reden dit in twijfel te trekken), dan zal Musk in ieder geval zelf veel uit te leggen hebben in de rechtszaak die hij zelf aanspande.

Lees ook: OpenAI maakt ‘bizarre’ claim dat The New York Times ChatGPT hackte