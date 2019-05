Microsoft lanceert online code editor Visual Studio Online

Microsoft heeft de private preview-lancering van Visual Studio Online aangekondigd. Visual Studio Online is een online code editor die neergezet wordt als aanvulling op Visual Studio en Visual Studio Code, schrijft TechCrunch.

De dienst is gebaseerd op de populaire gratis en open source desktop code editor Visual Studio Code. Dat betekent dat Visual Studio Online ook ondersteuning biedt voor alle extensies die nu beschikbaar zijn voor Visual Studio Code, evenals popualaire functies als Visual Studio Code workspaces.

Daarnaast is er ingebouwde ondersteuning voor IntelliCode. Dat is een set aan mogelijkheden gebouwd rond kunstmatige intelligentie, die ontwikkelaars moeten helpen om sneller te kunnen werken. Zo zijn er custom models, die volgens Microsoft ontworpen zijn om de mogelijkheden van IntelliSense te verbeteren, een code completion tool waarmee ontwikkelaars gecombineerd met de IntelliCode-functionaliteit delen van hun code automatisch kunnen schrijven.

IntelliCode is nu algemeen beschikbaar gemaakt.

Aanvulling

De nadruk ligt hier wel op het woord ‘aanvulling’. Visual Studio Online is namelijk niet bedoeld om de standaard omgeving van een ontwikkelaar te worden. In plaats daarvan is het een manier om snelle aanpassing te doen, een pull request te controleren of om deel te nemen aan een Live Share-sessie.

De naam Visual Studio Online is bovendien niet nieuw. Eerder was Visual Studio Online de hub van Microsoft voor alles wat met DevOps te maken had, voordat DevOps een buzzword werd. Vorig jaar werd dat hernoemd naar Azure DevOps, waardoor de naam Visual Studio Online beschikbaar werd voor andere toepassingen.

Volgens TechCrunch gingen mensen er vanwege de naam sowieso al vanuit dat Visual Studio Online een web-gebaseerde versie van de geïntegreerde ontwikkelomgeving was, om vervolgens teleurgesteld te raken als ze ontdekten dat dit niet het geval was. Wel zijn er al startups als Coder die gebruikers een remote Visual Studio Code-omgeving bieden.