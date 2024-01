Microsoft heeft aangegeven dat de ‘extended’ ondersteuning voor Visual Studio 2013 dit jaar wordt stopgezet. Vanaf 9 april 2024 wordt deze versie van het ontwikkelplatform niet meer ondersteund en als ‘end-of-life’ beschouwd. Ook voor andere oudere versies dan Visual Studio 2022 komt het einde langzaam in zicht.

Microsoft waarschuwt gebruikers van Visual Studio dat de nu ‘extended’ ondersteuning, dat nog altijd security-updates levert aan klanten, vanaf 9 april dit jaar wordt stopgezet. Dit betekent het definitieve einde van alle ondersteuning voor deze oude versie van het ontwikkelplatform.

Getroffen versies

Concreet gaat het hierbij om een aantal verschillende Visual Studio 2013-versies. Dit zijn Visual Studio 2013 Ultimate, Premium, Professional, Community, Express for Web, Express for Windows, Express for Windows Desktop, Team Explorer, Test Professional. Ook stopt de onderstuening voor Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2013 en Visual Studio 2013 Shell (Integrated en Isolated).

Ook betreft het einde aan ondersteuning voor de Visual Studio 2013-versie bepaalde onderdelen zoals Deployment Agents, Agent IntelliTrace Collector, Microsoft Azure Tools, Multibyte MFC Library, Remote Tools, Release Management, SDK, SQL Server Data Tools, Team Explorer, en Web Tools Extension.

Gebruikers van Visual Studio 2013 wordt aangeraden om zo snel mogelijk naar de Visal Studio 2022 te migreren.

Ondersteuning overige versies

Naast het definitieve einde van de ondersteuning voor Visual Studio 2013, gaf Microsoft ook een update over de ondersteuning van andere oude versies van het ontwikkeltool.

Visual Studio 2015, specifiek de versies vanaf Visual Studio 2015 versie 15.9, die zich al in extended ondersteuning bevinden, krijgen deze tot 14 oktober 2025. Het gaat hierbij dan alleen om security-fixes. Ook Visual Studio 2017, ook vanaf versie 15.9, blijft in extended support tot 13 april 2027. Ook hier gaat het enkel om security fixes.

Visual Studio 2019, versie 16.11, blijft onder normale ondersteuning tot 9 april 2024. Vanaf die datum verschuift die ondersteuning naar extended support met alleen security-updates. Deze ondersteuning eindigt op 10 april 2029.

Visual Studio 2019 Preview Channel krijgt helemaal geen updates meer. Gebruikers moeten upgraden naar Visual Studio 2019 Release Channel (version 16.11) of Visual Studio 2022 Preview.

Lees ook: Visual Studio 17.9 Preview 2 verschenen: focust op .NET en C++