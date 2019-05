Nutanix brengt multicloud-oplossingen naar cloud-portfolio

Nutanix heeft zijn aanbod voor private en public clouds versterkt, waardoor het multicloud computing meer adresseert. De Xi Frame desktop-as-a-service-oplossing wordt van de public naar de private cloud uitgebreid. Ook zijn er nieuwe functies en extra beschikbaarheidsregio’s voor Xi Leap toegevoegd.

Xi Frame geeft Nutanix-klanten al eenvoudige toegang tot applicaties en virtuele desktops in populaire clouds als AWS en Azure. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van iedere browser en alle apparaten. De nieuwe update, die draait op de Nutanix AHV-hypervisor, stelt klanten in staat om hun desktop delivery uit te breiden naar hun private cloud.

De update integreert de Virtual Desktop Infrastructure-diensten (VDI) met het Enterprise Cloud-platform van het bedrijf. Het wordt mogelijk om Xi Frame-desktops tegelijkertijd te leveren in meerdere clouds. Ook kunnen ze beheerd worden via een enkele console voor naadloze controle en beheer.

Xi Frame is naast AWS en Azure per direct wereldwijd beschikbaar voor private cloud-deployments met AHV. Eerder kostte het nog weken om duizenden virtuele desktops te implementeren, maar dat moet nu binnen enkele minuten kunnen. Gebruikers kunnen daardoor de kosteneffectiviteit, snelheid en schaalbaarheid van de desktoplevering verbeteren.

Xi Leap

Xi Leap, de cloud-gebaseerde Disaster Recovery-dienst van Nutanix, moet het enterprise-datacentrum uitbreiden naar de cloud. Daardoor moeten IT-teams public en private clouds samen kunnen brengen en verbeterde beschikbaarheid voor kritische gegevens en applicaties leveren.

Daarnaast wordt de bedrijfscontinuïteit verbeterd via een native geïntegreerde Disaster Recovery-cloud-dienst en beheer vanuit één console. Op die manier moeten kritieke workloads in het datacentrum en in de cloud beschermd worden. Xi Leap breidt verder uit buiten de huidige beschikbare regio’s. Naar verwachting wordt de dienst in de komende maanden ook beschikbaar in Italië, Duitsland en Japan.

Tot slot geeft Nutanix zijn Xi Beam-oplossing, dat klanten cloud governance brengt, een update. De dienst gaat een real-time security compliance-module bieden, die ontworpen is om kritische cloud-infrastructuurkwetsbaarheden te identificeren en specifiek hersteladvies te geven. Ook komen er nieuwe beveiligings- en compliance-functies, waarmee IT-architecten beveiligingsrisico’s op kunnen lossen voor ze de organisatie schade toebrengen.

Beschikbaarheid

Het nieuwe Nutanix Xi Frame voor Nutanix Enterprise Cloud Platform deployments met AHV is per direct beschikbaar. De Xi Leap-diensten zijn in diverse regio’s beschikbaar, waaronder in het westen en oosten van de Verenigde Staten en het Verenigde Koninkrijk. Vanaf het derde kwartaal van dit jaar komen de extra regio’s daarbij.

Xi Beam is algemeen verkrijgbaar voor cloud-governance en -optimalisatie. De nieuwe real-time security compliance-mogelijkheden zijn nu in een vroeg stadium voor enkele klanten beschikbaar. Naar verwachting worden deze opties in het tweede kwartaal van dit jaar algemeen beschikbaar.