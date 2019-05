‘Toegang Huawei tot Android ingeperkt, leveranciers VS stoppen samenwerkingen’

Google, dochterbedrijf van Alphabet, zou zijn samenwerking met Huawei stopgezet hebben. De internetgigant zou daarbij de levering van hardware, software en technische diensten hebben stopgezet, met uitzondering van datgene wat via open source-licenties beschikbaar is. Dat stelt een ingewijde tegenover Reuters.

Volgens die ingewijde verliest Huawei per direct toegang tot updates van het Android-besturingssysteem van Google. toekomstige versies van smartphones van het Chinese bedrijf die op Android draaien, verliezen ook toegang tot populaire diensten als de Google Play Store, Gmail en YouTube. “Huawei kan dan alleen nog de openbare versie van Android gebruiken en geen toegang meer krijgen tot eigen apps en diensten van Google.”

Een woordvoerder van Google zegt dat eigenaren van huidige Huawei-smartphones toegang blijven houden tot Google-apps. Ook kunnen zijn app-updates van Google blijven gebruiken en downloaden. “Voor gebruikers van onze diensten, blijven Google Play en de beveiliging van Google Play Connect functioneren op bestaande apparaten”, aldus de woordvoerder.

De stap van Google volgt nadat de regering van de Amerikaanse president Trump Huawei vorige week op een zwarte lijst zette. Daardoor mag Huawei geen onderdelen en componenten van Amerikaanse bedrijven meer kopen zonder dat de Amerikaanse overheid hier toestemming voor heeft gegeven. “We voldoen aan het bevel en bekijken de implicaties”, aldus de woordvoerder van Google. Een woordvoerder van Huawei zegt dat het bedrijf ook onderzoek doet naar de impact van de zwarte lijst.

Andere leveranciers

Het is echter niet alleen Google die de samenwerking met Huawei stopzet. Andere ingewijden stellen tegenover Bloomberg dat chipfabrikanten Intel, Qualcomm, Xilinx en Broadcom tegen hun werknemers hebben gezegd niet meer aan de Chinese fabrikant te leveren.

Dat kan grote gevolgen hebben voor Huawei, die wereldwijd op nummer twee staat als grootste verkoper van smartphones. Daarnaast kan de stap van Trump ook gevolgen hebben voor de uitrol van 5G-netwerken, aangezien Huawei hier apparatuur voor levert.

De Chinese fabrikant zou echter genoeg chips en andere vitale componenten hebben verzameld om zijn bedrijf in ieder geval nog drie maanden te laten draaien. De fabrikant zou zich al sinds halverwege 2018 voorbereiden op een ban in de VS. Volgens ingewijden zou het daarom componenten hebben verzameld en begonnen zijn met het ontwerpen van eigen chips.