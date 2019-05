Microsoft publiceert preview van browser Edge voor macOS

Microsoft heeft een eerste preview gepubliceerd van zijn browser Edge voor macOS. De nieuwe browser komt met kleine verschillen ten opzichte van die voor Windows 10, om overeen te komen met conventies op het besturingssysteem van Apple.

Edge was bij zijn lancering alleen geschikt voor Windows 10. Dat betekende dat web developers op platformen als Windows 7 en macOS geen mogelijkheid hadden om te testen hoe hun pagina’s er uit kwamen te zien in de browser, tenzij ze een virtuele machine met Windows 10 aanzetten.

Microsoft bracht daar in december vorig jaar verandering in door een Chromium-versie van Edge aan te kondigen. Al snel verschenen er previews voor Windows 10 en werden er versies voor Windows 7, 8 en 8.1 beloofd. Nu is er dus een preview voor macOS verschenen, meldt Ars Technica.

Wijzigingen

De variant voor macOS komt voor een groot deel overeen met de versie voor Windows 10, al zijn de twee varianten niet identiek. Microsoft heeft namelijk kleine wijzigingen doorgevoerd om te voldoen aan de standaarden van macOS. Zo worden de fonts, iconen, spaties, shortcuts en dergelijke van Apple’s besturingssysteem gebruikt.

Microsoft wil er echter ook voor zorgen dat de browser zich aanpast aan de unieke hardware van Apple. Daarom werkt het bedrijf aan ondersteuning voor de Touch Bar die op sommige laptops van Apple zitten. Die kan straks gebruikt worden om media aan te sturen, tussen tabbladen te wisselen en bij bookmarks te komen.

Daarnaast werkt Microsoft er aan om te zorgen dat de ondersteuning van Edge als een Progressive Web App het gedrag van macOS met betrekking tot interacties met Dock en Spotlight adopteert.

Edge Insider Channels

De nieuwe preview-builds van Edge voor macOS zijn nu beschikbaar via preview-kanalen die Microsoft “Microsoft Edge Insider Channels” noemt. Daarin wordt nu de Microsoft Edge Insider Canary Channel gelanceerd, dat te downloaden is via de Microsoft Edge Insider-website. Voor de eerste preview is macOS 10.12 en hoger vereist.