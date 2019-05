Microsoft lanceert onafhankelijke service mesh-standaard

Een service mesh-standaard om alle anderen te verenigen: dat is de ambitie van de Service Mesh Interface die Microsoft samen met verschillende partners lanceert op KubeCon 2019.

Een bijwerking van een opensource-ecosysteem is dat nieuwe ideeën en oplossingen vaak naast elkaar worden uitgewerkt, met een veelvoud aan standaarden tot gevolg. Service mesh is daar een mooi voorbeeld van. Service mesh-technologie werd ontwikkeld als reactie op het veelvoud van containers en microservices waaruit een moderne cloudapplicatie vandaag is opgebouwd. De technologie decentraliseert intelligentie en maakt het netwerk slimmer.

Sneller en veiliger

Dat betekent bijvoorbeeld dat als een microservice iets wil opvragen, dat de service mesh voor een rechtstreekse verbinding zorgt. Verder krijgt het netwerk veel meer intelligentie, wat de implementatie van policies maar ook gedetailleerd management van de netwerktrafiek mogelijk maakt zonder dat al het verkeer via een centrale node moet passeren. Dergelijke rechtstreekse en slimme verbindingen tussen componenten en services zorgen voor een veiligere applicatie met minder latency.

Momenteel zijn er tal van opties voor wie een service mesh wil implementeren binnen zijn cloud native applicatie-omgeving. Denk maar aan Istio, Linkerd, and Consul Connect. Kiezen is vaak verliezen, en daar moet de Service Mesh Interface (SMI) een einde aan maken.

Standaard voor iedereen

De SMI is geen implementatie an sich, maar een set van API-standaarden die service mesh-ontwikkelaars ofwel rechtstreeks kunnen implementeren, of waarvan ze anders kunnen vertalen. Zo heeft SMI de ambitie om interoperabiliteit tussen de verschillende Service Mesh-projecten mogelijk te maken.

De standaard focust initieel op drie domeinen: Traffic policy voor beheer en encryptie van verkeer tussen applicaties en services, traffic telemetry zodat je in het oog kan houden wat er nu precies gebeurt, en traffic management om je omgeving in balans te houden. Het is de bedoeling om de set standaard API’s verder te ontwikkelen, en flexibel in te spelen op nieuwe functionaliteiten.

Partners

Voor het opensource-project gaan Microsoft in zee met Linkerd, HashiCorp, Solo, Kinvolk, en Weaveworks. SMI krijgt verder ondersteuning van Aspen Mesh, Canonical, Docker, Pivotal, Rancher, Red Hat en VMware. Wie een nieuwe standaard lanceert om verschillende andere standaarden te verenigen, riskeert bij te dragen aan de poule van de beschikbare mogelijkheden in de plaats van de consolideren. De aanpak en brede ondersteuning suggereren echter dat dit project de service mesh-taal van de toekomst zal standaardiseren.