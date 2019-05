SAP dicht met uitbreiding C/4HANA-suite ‘experience gap’

SAP wil de ‘experience gap’, waarbij bedrijven een betere ervaring denken te bieden dan de consument ervaart, dichten met uitbreiding van zijn C/4HANA-suite. De nieuwe functies laten organisaties nog persoonlijkere relaties opbouwen met de klant.

Met de nieuwe cloud-functies moeten werknemers vertrouwelijke en persoonlijke gesprekken met de klant voeren. Ook verbeteren ze de communicatie tussen werknemers en partners en ondersteunen ze bij het organiseren van effectieve trainingen voor sales- en customer relation-teams.

Eén van de nieuwe functies is de C/4HANA Foundation, waarmee administrators en ontwikkelaars de cloud-oplossingen van SAP eenvoudig moeten kunnen implementeren. Ook kunnen autorisaties van nieuwe en bestaande klanten gemakkelijk beheerd worden.

De nieuwe oplossing biedt verder diverse tools om een gefragmenteerde IT-omgeving te verhelpen. Ontwikkelaars en administrators krijgen een centrale cockpit om geïmplementeerde oplossingen en applicaties te monitoren. De functie wordt kosteloos opgestuurd naar klanten die de suite al gebruiken.

C/4HANA

SAP onthulde C/4HANA vorig jaar, in de hoop te concurreren met Salesforce. De suite gebruikt mogelijkheden van Hybris, Gigya en Callidus Cloud, die het eerder al overnam. Op die manier wil het bedrijf klantgegevens, marketing, commerce, sales en customer services samenbrengen.

SAP hoopt op die manier veranderingen te verwezenlijken in hoe het CRM-aanbod ingezet wordt. Eerder werd CRM vooral gebruikt om sales te automatiseren, maar in C/4HANA moet juist de klant centraal staan. Ook is het mogelijk om de suite te koppelen aan ERP-tools, en kan er een integratie met kunstmatige intelligentie opgezet worden om unieke enterprise-functies mogelijk te maken.

Eerder deze maand kondigde SAP aan een training-cloud voor SAP Litmos toe te voegen aan het portfolio voor gebruikerservaringen. Deze dienst moet gerichte, continuous learning bieden. Ook bevat het een ingebouwde bibliotheek aan cursuscontent, gericht op verkoop en klantenservice.