Kwartaalcijfers Workday beter dan verwacht, aandelen stijgen nauwelijks

Workday heeft in het eerste kwartaal van het jaar betere resultaten behaald dan analisten verwacht hadden. Ook heeft het bedrijf zijn verwachtingen voor het volgende kwartaal en heel 2019 naar boven bijgesteld, meldt Silicon Angle.

Workday, dat software voor financieel management en HR verkoopt, rapporteerde een winst voor bepaalde kosten van 43 dollarcent per aandeel. De omzet kwam uit op 825,1 miljoen dollar (zo’n 740 miljoen euro). Dat is een stijging van 33 procent ten opzichte van een jaar eerder, en veel beter dan verwachtingen van Wall Street. Analisten hadden ingezet op een winst van 41 dollarcent per aandeel met een omzet van 814,3 miljoen dollar.

Abonnementen

Het bedrijf liet verder weten dat de omzet uit zijn abonnementen in het eerste kwartaal met 34 procent is gestegen naar 701 miljoen dollar. De professionele omzet kwam uit op 124 miljoen dollar, een stijging van 29 procent. Het bedrijf wist echter geen nettowinst te behalen. Het verlies kwam uit op 116,3 miljoen dollar. Dat is meer dan de 74,4 miljoen dollar nettoverlies een jaar geleden.

Toch is dit het derde kwartaal op rij waarin Workday de verwachtingen wist te overtreffen. Het bedrijf heeft nu dan ook de verwachtingen voor de toekomst bijgesteld. In het volgende kwartaal verwacht het bedrijf een omzet tussen de 746 miljoen en 748 miljoen dollar uit alleen abonnementen, tegenover de 741,7 miljoen dollar die analisten verwachten.

Voor het volledige jaar voorspelt Workday dat er 3,04 miljard tot 3,06 miljard dollar aan omzet uit abonnementen komt. Wall Street voorspelt 3,047 miljard dollar.

Koele reactie beurs

Opvallend is dat aandeelhouders en de beurzen koeltjes reageerden op het positieve nieuws. De prijs van de aandelen van Workday bleef in de handel na sluitingstijd namelijk vrijwel gelijk, nadat deze in eerste instantie daalden. In de reguliere handel stegen de aandelen met een procent.

Workday heeft in de afgelopen tijd diverse bedrijven overgenomen. Eén daarvan is Adaptive Insights, afgelopen juni. Sinds die tijd verkoopt het bedrijf een nieuwe workforce-planningsmodule voor de Adaptive Insights Business Planning Cloud, die gebruikt wordt om complexe zakelijke scenario’s te maken en te testen.

Het nieuwe product is vooral een set templates die gebruikt kunnen worden met de bestaande zakelijke planning-engine. Het product zorgt voor betere samenwerkingen tussen de financiële en HR-afdelingen voor het plannen van het personeelsbestand, analyses en rapportages.