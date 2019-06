‘Huawei schroeft productie smartphones terug na handelssancties VS’

De Chinese smartphone-fabrikant Huawei zou de productie van zijn smartphones hebben afgeschaald, nadat de VS vorige maand handelssancties instelde op het bedrijf. Dat stellen ingewijden tegenover de South China Morning Post.

Volgens de ingewijden heeft Foxconn, de Taiwanese fabrikant die telefoons voor merken als Apple en Xiaomi in elkaar zet, diverse productielijnen van Huawei-telefoons stopgezet in de afgelopen dagen. Het Chinese bedrijf zou namelijk minder nieuwe telefoons besteld hebben, aldus de ingewijden.

Fabrikanten van smartphones hebben flexibiliteit ingebouwd in hun productieschema’s en kunnen hun bestellingen dus verhogen of verlagen, om te voldoen aan veranderende omstandigheden. Het is dan ook niet duidelijk of de afgezwakte productie tijdelijk is of iets voor de lange termijn is. Foxconn en Huawei hebben beiden niet gereageerd op de geruchten.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft het afschalen van de productie wat te maken met de handelssancties die Huawei vorige maand van de VS kreeg opgelegd. Volgens die nieuwe regels mag het bedrijf niet langer diensten en onderdelen van Amerikaanse bedrijven kopen, tenzij het toestemming krijgt van de overheid. Google trok vervolgens de Android-licentie in en Intel, Qualcomm, Xilinx en Broadcom zouden hun werknemers verteld hebben niet meer aan Huawei te leveren.

2020

Huawei had in het eerste kwartaal van dit jaar 15,7 procent van de wereldwijde smartphone-verkopen, waarmee het op de tweede plaats staat qua marktaandeel. Samsung staat op de eerste plaats met 19,2 procent en Apple op plek drie met 11,9 procent.

Huawei heeft zelf als doel om aan het einde van dit jaar 50 procent van de Chinese smartphone-markt in handen te krijgen, en uiterlijk in 2020 de wereldwijde leider te zijn, zo zei het hoofd van de mobiele tak Richard Yu Chengdong in maart. Het bedrijf is echter niet zeker of dat nog gaat lukken. “Nu de nieuwe situatie naar voren is gekomen, is het nog te vroeg om te zeggen of we dit doel halen”, aldus Zhao Ming, president van Honor, één van de smartphone-merken van Huawei.

Zhao zei verder ook niet of de zaken van Honor getroffen zijn door de ban van de Verenigde Staten. Ook werd er naar het snijden in de productie van de smartphones gevraagd, maar Zhao zei niet op de hoogte te zijn van de situatie.