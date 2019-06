Aruba lanceert Instant On-oplossing: wifi voor kleinere organisaties

Aruba, onderdeel van Hewlett Packard Enterprise, heeft een nieuwe serie draadloze oplossingen gelanceerd, die ontworpen zijn om te voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften van kleine bedrijven met groeipotentieel. Het gaat om Instant On, dat indoor/outdoor wifi access points (AP’s) bevat. De AP’s voorzien in een veilige, draadloze verbinding met hoge snelheden, zonder dat hier een ingewikkelde installatie of complex beheer bij vereist is.

Volgens Aruba neemt de behoefte aan een naadloze wifi-ervaring die vergelijkbaar is met die van grote ondernemingen toe bij kleine bedrijven, vanwege de groei van mobiele apparaten en het toenemende gebruik van cloud-applicaties. Daarnaast zijn er groeiende gebruikersverwachtingen voor een veilige, always-on verbinding. Kleine bedrijven hebben volgens Aruba tot slot vaak de behoefte om de grootste technologieverschuivingen en trends te volgen, maar hebben hier niet altijd de IT-resources voor.

Instant On

Het Instant On-portfolio van Aruba moet dus voorzien in oplossingen voor deze problemen. Het portfolio bevat bijvoorbeeld de toonaangevende 802.11ac Wave 2-technologie. Ook moet het een eenvoudig, snel te installeren oplossing zijn die de flexibiliteit biedt om op te schalen. Voor de installatie en het beheer van het netwerk, is een simpele, intuïtieve mobiele app toegevoegd. Het is echter ook mogelijk om Instant On via de cloud-gebaseerde web portal te beheren. Het beheer zou zelfs mogelijk moeten zijn voor mensen zonder technische achtergrond.

Het netwerk is verder voorzien van de best-in-class beveiligingsmogelijkheden, waaronder compliance met de meest recente authenticatieprotocollen als WPA2/WPA3. Bedrijven kunnen het Instant On-netwerk eenvoudig uitbreiden naar locaties die moeilijk te voorzien zijn van een vaste internetverbinding, dankzij de aanwezige Smart Mesh-technologie. Tot slot zijn er verschillende opties voor de installatie van het netwerk – bijvoorbeeld op een desktop, plafon of aan de muur – die bij verschillende MKB-omgevingen passen.