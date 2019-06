Nieuwe Windows 10-versie bereidt zich voor op vouwbare tablets

In de nieuwe Windows 10 build 18917 werkt Microsoft aan de eerste stappen om Shell los te trekken van het systeem. De nieuwe infrastructuur biedt flexibiliteit richting nieuwe form factors zoals bijvoorbeeld vouwbare tablets.

Windows 10 build 19817 is sinds gisteren beschikbaar voor Windows Insiders binnen de Fast Ring. Microsoft werkt hier aan de grote Windows 10 20H1-update die in het voorjaar van 2020 staat gepland.

Here we go

Build 18917 shows first signs of Microsoft’s work towards separating the base OS and the shell when it comes to standard desktop Windows

The build introduces a new component called the “Shell Update Agent” which is capable of obtaining and updating the shell on demand

