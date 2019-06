Docker omarmt Windows Subsystem for Linux 2

Docker heeft bekend gemaakt hoe de container-technologie van het bedrijf er uit gaat zien voor ontwikkelaars die op Windows werken. Microsoft onthulde onlangs namelijk het Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2), waar nu een preview-versie van beschikbaar is.

WSL 2 heeft een andere aanpak dan het huidige WSl. WSL leidt system calls om, om Linux binaries te draaien. WSL 2 draait echter een Linux kernel in een Hyper-V Virtual Machine, met een integratie met het Windows-besturingssysteem. Daardoor krijgen gebruikers nog steeds de meeste functies uit WSL 1. Verder was de compatibility met Linux in WSL 1.0 niet voldoende om Docker-containers te ondersteunen, maar in WSL 2 werken ze wel.

Nieuwe functies

De huidige versie van Docker Desktop voor Windows installeert standaard met Linux containers, maar met een optie om te wisselen naar Windows-containers. Het bedrijf heeft nu echter aangekondigd WSL 2 in te gaan zetten, die de Hyper V VM moet vervangen. Specifiek wordt er een WSL 2-integratiepakket ingezet, dat dezelfde functies biedt als de huidige Docker Desktop VM. Het gaat dan om Kubernetes 1-click setup, automatische updates, transparantie HTTP proxy-configuratie, toegang tot de daemon vanuit Windows en transparante bind mounts voor Windows-bestanden.

Dit alles maakt één grote functie mogelijk: ontwikkelaars kunnen Linux-tools gebruiken om te werken met de Linux Docker daemon. Andere voordelen zijn dynamische geheugenallocatie in WSL2, waardoor Docker efficiënter gebruikmaakt van resources. Ook maakt dit een snellere cold start-up mogelijk, wat betekent dat de Docker daemon niet hoeft te draaien als hij niet gebruikt wordt. Tot slot is er betrouwbaardere container-toegang tot bestanden op de Windows-kant.

Docker ziet gebruikers verder de “Remote to WSL”-extensie in Visual Studio Code gebruiken om code aan te passen in Windows, terwijl ze werken met Linux via het terminal van Visual Studio Code. Dit betekent dus dat er vele voordelen zijn voor ontwikkelaars, terwijl Docker minder hoeft te doen om goed te draaien op Windows.