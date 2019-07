‘Groeiende SaaS-markt stevent af op 100 miljard dollar per jaar’

De enterprise software-as-a-service (SaaS)-markt is het afgelopen jaar met ruim 30 procent gegroeid. Volgens het analistenbureau Synergy Research Group stevent de markt het lopende kwartaal af op een jaarlijkse run rate van 100 miljard dollar.

De data van Synergy toont aan dat SaaS-bedrijven in het afgelopen kwartaal gezamenlijk zo’n 23 miljard dollar aan omzet behaalden.

SaaS is een softwaredistributiemodel, waarin een provider applicaties host en deze via internet beschikbaar stelt aan klanten. Het is naast infrastructuur-als-een-service (IaaS) en platform-as-a-service (PaaS) een van de drie hoofdcategorieën van cloud computing. Inmiddels beschikken de meest fundamentele bedrijfstechnologieën over SaaS-applicaties, waaronder e-mail, verkoopbeheer en klantrelatiebeheer. Bovendien zijn er ook tal van SaaS-applicaties leverbaar voor financieel beheer, personeelsbeheer, facturering en samenwerking.

Microsoft koploper

Microsoft heeft het grootste SaaS-marktaandeel. De softwarereus liet het afgelopen jaar een omzetgroei zien van 34 procent, wat hoger is dan de algehele marktgroei. Salesforce neemt dankzij de dominantie van het CRM-softwaresegment de tweede plaats in. Toch vermoedt Synergy dat door een relatief lage groei in deze specifieke sector de CRM-leverancier binnen afzienbare tijd van de tweede plaats wordt gestoten. Dit gezien het bestaan van meer gangbare SaaS-applicaties in andere delen van de markt.

Het analistenbureau denkt dan ook dat partijen als Adobe, SAP en Oracle een bedreiging gaan vormen voor het marktaandeel dat Salesforce voor nu claimt. Deze bedrijven laten veel snellere groeipercentages zien dan de CRM-specialist.

Zo groeit SAP het snelst, maar lijkt Adobe de meest veelbelovende concurrent te zijn, aangezien het nu bijna 10 procent van de hele SaaS-markt bestuurt. De populariteit van de creatieve cloudsoftware van Adobe zou daar de reden van zijn. Bovendien laten ook andere partijen als Google, ServiceNow en Workday inmiddels een snelle groei zien in de SaaS-markt. “Het is opmerkelijk dat de markt vrij gefragmenteerd blijft met verschillende leveranciers, die elk van de belangrijkste marktsegmenten leiden”, aldus Synergy.

On-premises

Hoewel de SaaS-markt inmiddels als volwassen mag worden bestempeld, is het nog steeds goed voor minder dan 20 procent van de totale uitgaven voor bedrijfssoftware. Bedrijven investeren nog steeds het meeste in on-premises software. Iets dat wel een positief gegeven is voor SaaS-spelers, gezien een legio aan potentiële klanten. Ook is de SaaS-markt nog steeds aanzienlijk groter dan de IaaS- en PaaS-markt en zal dat ook tot nog zeker 2023 blijven.

Drie kampen

Volgens John Dinsdale, hoofdanalist bij Synergy, kunnen de belangrijkste spelers in de SaaS-markt in drie kampen worden verdeeld. De traditionele enterprise-softwarefirma’s, zoals Microsoft, Oracle en IBM. Ten tweede de kleinere ‘born-in-the-cloud’-bedrijven, zoals Workday, ServiceNow, Atlassian en Splunk. Grotere informatietechnologiebedrijven die willen uitbreiden naar softwarediensten, zoals zoals Google en Cisco, vormen het derde kamp.

“Er zal consolidatie plaatsvinden, waarbij de aanstaande Salesforce-acquisitie van Tableau Software een goed voorbeeld is. Er zullen nog veel kansen zijn voor nieuwkomers op de markt om impact te hebben,” aldus Dinsdale.

