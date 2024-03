Op 8 maart 1999 werd Sales Force Automation opgericht. Het bedrijf dat later door het leven zou gaan als Salesforce.com en uiteindelijk Salesforce. In 25 jaar is het uitgegroeid tot één van de grootste bedrijven ter wereld. Daarnaast heeft Salesforce oog gehouden voor de gemeenschap.

Salesforce begon niet in een garage zoals zoveel techbedrijven, maar in een 1-kamer appartement op Telegraph Hill in San Francisco. De visie was om enterprise software te disrupten door het internet centraal te zetten. Salesforce wilde als één van de eerste, net zoals bijvoorbeeld NetSuite, software enkel via het internet aanbieden. Software-as-a-Service (SaaS) noemen we dat nu, maar die term moest toen nog uitgevonden worden.

Salesforce binnen een jaar naar 40 man personeel

In juli 1999 had Salesforce al tien personeelsleden en opende het een kantoor van 750m2 in San Francisco. De vierkante meters in San Francisco waren toen nog wel betaalbaar. Later dat jaar presenteert Marc Benioff het eerste prototype van de sales automation software. Het prijskaartje werd vastgesteld op 50 dollar per gebruiker per maand voor kleine en middelgrote bedrijven. In december werken er al 40 mensen bij Salesforce.

In het jaar 2000 komt Salesforce met een heuse “end-the-software” campagne. Hierin zet het zichzelf middels guerrilla marketing in de spotlights. Tijdens een conferentie van Siebel Systems huurt Salesforce acteurs in om te protesteren tegen software. Dat levert uiteindelijk een artikel op in The Wall Street Journal en daarmee ook een hoop nieuwe klanten. Ook verschijnt in 2000 de eerste versie van Salesforce CRM.

Salesforce presenteert in 2001 het 1-1-1 model

In 2001 komt Salesforce met het 1-1-1 model, een model dat vandaag de dag nog steeds heel bijzonder is. Salesforce doneert jaarlijks 1% van het eigen vermogen of de winst, 1% van de tijd van het personeel en 1% van de producten aan de maatschappij.

Zo kunnen non-profits toegang krijgen tot krachtige Salesforce-oplossingen. Met die technologie kunnen ze hun administratie en processen beter regelen, zodat ze meer tijd kunnen steken in het daadwerkelijk helpen van mensen en het oplossen van problemen.

Salesforce-medewerkers worden gestimuleerd om een aantal dagen per jaar zich in te zetten voor een goed doel middels vrijwilligerswerk. Die tijd krijgen ze vanuit Salesforce gewoon doorbetaald.

Tot slot doneert Salesforce jaarlijks vele miljoenen aan allerlei non-profit organisaties die helpen de maatschappij te verbeteren. Denk aan onderwijs, armoedebestrijding en dergelijke.

Het meest opmerkelijke aan het 1-1-1 model is dat Salesforce dit presenteerde toen het zelf nog niet winstgevend was. Verder is het knap dat de regel in al die jaren overeind is gebleven. Het was mooi geweest als andere grote techbedrijven hier een voorbeeld aan hadden genomen, maar dat is helaas niet het geval.

De groei van Salesforce zet door in de jaren daarna

In 2002 haalt Salesforce de 5000e klant binnen en is het voor het eerst winstgevend. In 2003 explodeert die groei en verdubbelt het bijna in formaat met 9000 klanten, waaronder grote bedrijven als Nokia en General Motors. Voor Salesforce reden om de wereld te veroveren en kantoren te openen in Australië, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Spanje en Japan. Ook wordt in 2003 de allereerste Dreamforce georganiseerd in San Francisco met 1000 bezoekers.

In 2004 maakt Salesforce zijn beursgang met een prijs van 11 dollar per aandeel, vandaag de dag gaat een aandeel Salesforce voor ruim 300 dollar. Op dat moment heeft Salesforce 500 werknemers. In 2005 begint Salesforce aan de visie voor de mobiele ervaring die de jaren erna steeds belangrijker wordt.

Die visie krijgt in 2008 echt vorm als Apple de iPhone lanceert en Salesforce de eerste zakelijke app is. De groei van het bedrijf heeft in de jaren daarvoor doorgezet en Salesforce noteert 51.000 klanten en Dreamforce wordt bezocht door 10.000 mensen.

In 2009 is het inmiddels tijd voor versie 30 van het CRM-product en wordt een omzet gehaald van 1 miljard dollar. Daarmee is Salesforce het eerste cloudbedrijf dat die mijlpaal haalt. In versie 30 introduceert Salesforce de AppExchange, waarmee het de deur open zet voor ontwikkelaars van derde partijen om applicaties te ontwikkelen bovenop de Salesforce-oplossing.

De start van Salesforce Service

In 2010 zet Salesforce een zeer belangrijke stap. Het introduceert Salesforce Service. Dit is een oplossing voor klantenservice medewerkers die ondersteunend zijn aan het sales proces. Dat blijkt een gouden zet te zijn want Service Cloud is vandaag de dag een van de belangrijkste Salesforce-oplossingen naast Sales Cloud.

De jaren daarna zijn opnieuw jaren van explosieve groei. Klanten kunnen Dreamforce ook steeds beter online volgen en in 2011 doen meer dan 100.000 mensen dat. Dit terwijl Dreamforce zelf ook elk jaar drukker bezocht wordt. In 2011 neemt Salesforce ook Rypple over, een Human Capital Management-oplossing die later als Work.com door het leven gaat.

In 2012 telt Salesforce inmiddels al 7000 werknemers en heeft het 100.000 klanten. Dat is ook het jaar dat naast Sales en Service, ook Marketing Cloud het levenslicht ziet. In 2013 doet Salesforce zijn eerste grote overname om het portfolio te versterken. Het neemt ExactTarget over om Marketing Cloud te voorzien van e-mail marketing. Ook tikt Dreamforce een nieuw record aan met 143.000 bezoekers.

Trailhead; iedereen kan Salesforce Administrator worden

De groei van Dreamforce laat zien dat er een grote behoefte is om beter te leren werken met de Salesforce-oplossingen. Hoe gebruik je de producten effectief, welke features zijn er allemaal, hoe moet ik die gebruiken? Salesforce is inmiddels uitgegroeid tot een groot software platform met enorm veel mogelijkheden. Mensen willen leren hoe ze dat effectief kunnen gebruiken.

Salesforce lanceert in 2014 Trailhead, een online portal vol met trainingen, cursussen en uitleg over hoe je Salesforce kan gebruiken. Vandaag de dag bestaat Trailhead nog steeds en is onverminderd succesvol. Je kan inmiddels ook certificeringen halen, zodat partners en bedrijven weten hoeveel kennis je hebt van bepaalde oplossingen.

Ook is Trailhead nog steeds gratis en zit er een enorme community achter van mensen die elkaar helpen om kennis op te doen en Salesforce onder de knie te krijgen. De afgelopen jaren heeft Salesforce ook regelmatig aandacht besteed aan mensen die vanuit een uitzichtloze situatie nu succesvol zijn met dank aan Trailhead.

In 2014 heeft Salesforce inmiddels ook 1,5 miljoen geregistreerde ontwikkelaars die oplossingen bouwen om Salesforce geschikter te maken voor bepaalde type bedrijven en industrieën.

Salesforce wordt platform voor ontwikkelaars

In 2016 zet Salesforce een interessante stap, met de lancering van Salesforce Lightning. Hiermee wordt Salesforce als platform nog geschikter om applicaties op te bouwen. Steeds meer onafhankelijke software ontwikkelaars zullen hierna instappen en applicaties bouwen bovenop Salesforce. AppExchange wordt dan ook snel de grootste zakelijke appstore.

Ook neemt Salesforce in 2016 Demandware en Quip over. Demandware wordt vervolgens hernoemd naar Salesforce Commerce Cloud, een oplossing voor de retail-industrie waarmee ze een online winkel kunnen openen en een persoonlijke winkelervaring kunnen bieden. Quip is een nieuwe manier om samen te werken aan documenten.

Het startpunt van AI en veel overnames

Salesforce weet in 2017 voor het eerst de grens van 10 miljard dollar omzet te doorbreken. Dit markeert het begin van een hele serie overnames die vandaag de dag heel belangrijk zijn voor Salesforce. Alles draait in 2024 om AI en om de behoefte en wensen hiervoor in te vullen heb je technologie nodig. Een deel daarvan heeft Salesforce ontwikkeld, maar ook een groot deel heeft het toegevoegd middels overnames.

2017 was overigens wel het startpunt voor AI, want in dat jaar werd Einstein geïntroduceerd. Hierdoor kon Salesforce betere prognoses maken, processen analyseren en klanten wijzen op mogelijke kansen of verbeteringen.

Salesforce kocht in 2018 MuleSoft, een bedrijf dat integraties bouwt tussen allerlei verschillende SaaS-oplossingen via API-koppelingen. In datzelfde jaar introduceert Salesforce Customer 360, waarmee het een volledig overzicht van alle klantdata wil bieden. Dit kan dankzij de MuleSoft-technologie, want hiervoor moesten alle Salesforce-oplossingen aan elkaar worden geknoopt.

Salesforce maakt binnen een jaar na de overname van MuleSoft al de nodige MuleSoft-technologie binnen Salesforce beschikbaar. Hiermee kunnen ontwikkelaars en administrators externe API’s en databronnen beschikbaar maken binnen Salesforce. Dit zorgt voor een nog beter beeld van de klant, maar stelt organisaties ook in staat om steeds meer richting een enkel platform te gaan.

In 2019, nadat iedereen bekomen is van de overname van MuleSoft, volgt de overname van Tableau. Dit bedrijf maakt data inzichtelijk met tabellen en grafieken. Tableau is zeer geschikt voor data-analisten, maar ook voor normale zakelijke gebruikers om meer inzicht te krijgen in bedrijfsdata.

In 2020 ziet het Customer Data Platform van Salesforce het levenslicht. Deze oplossing zal vervolgens jaarlijks van naam veranderen. Salesforce Genie is misschien wel de vreemdste van allemaal. Vandaag gaat het door het leven als Salesforce Data Cloud. Deze oplossing is zeer belangrijk in de AI-strategie van het bedrijf.

In 2021 volgt de grootste overname tot op heden, Salesforce koopt Slack voor 27,7 miljard dollar. De visie van Salesforce is dat gebruikers steeds meer willen doen vanuit één app en dat Slack dat digitale hoofdkantoor kan zijn. De afgelopen jaren is de integratie tussen Slack en de verschillende Salesforce onderdelen flink uitgebouwd. Slack lijkt ook een plek te worden waar sommige iets minder succesvolle overnames een nieuwe kans krijgen. Zo zien we veel features van Quip nu ineens in Slack verschijnen.

In 2023 rommelt het bij Salesforce

In 2023 kreeg Salesforce het eerst serieuze tegenwind en begon het te rommelen in de top van de organisatie. Meerdere activistische aandeelhouders kochten grote hoeveelheden Salesforce-aandelen en eiste veranderingen.

Op dat moment stond het aandeel Salesforce een stuk lager en was het ondergewaardeerd. De marges bij Salesforce waren ook flink ingezakt. De aandeelhouders eisten een flinke reorganisatie, het einde van het 1-1-1 model en zetels in het bestuur. Binnenskamers zijn hoogstwaarschijnlijk nog meer eisen neergelegd, maar die zijn nooit in de openbaarheid gekomen.

Voor Marc Benioff was dit extra pijnlijk, omdat hij Salesforce al jaren presenteert als één grote familie, Ohana. Volgens hem is het personeel familie van elkaar en is Salesforce zo succesvol door de hechte band en het goede samenwerken. Met die activistische aandeelhouders aan boord had Salesforce geen keuze en moest het de familie een stuk kleiner maken. Uiteindelijk moest iets meer dan 10 procent van het personeel vertrekken. Het 1-1-1 model heeft deze periode uiteindelijk ook overleefd, voor Beniff was het onbespreekbaar dat ze daarmee zouden stoppen.

Het was voor het eerst in 24 jaar dat Benioff en het bestuur niet meer volledig te touwtjes in handen hadden en het rommelde in de bestuurskamer. Uiteindelijk wist Benioff de resultaten van Salesforce redelijk snel te verbeteren, ging de koers van de aandelen omhoog en wist hij zich te verlossen van de activistische aandeelhouders.

2024 en verder

Tijdens TrailblazerDX, de ontwikkelaarsconferentie van Salesforce, is het 25 jarig bestaan van Salesforce gevierd. De organisatie lijkt er nu weer uitstekend voor te staan. Salesforce heeft grote stappen gezet op het gebied van AI. Waar veel andere SaaS-vendoren nog zoekende zijn welke AI-features ze moeten toevoegen aan hun platform, heeft Salesforce een volledige toolkit ontwikkeld waarmee het klanten zelf AI-functies laat bouwen.

Salesforce heeft het Einstein 1 Platform geïntroduceerd waarmee Salesforce Aministrators en developers zelf generatieve AI-functies kunnen toevoegen. Ook is er een Einstein Copilot, waarmee op elk moment data gegenereerd kan worden binnen het platform. Meer informatie over het Einstein 1 Platform is hier te vinden.

Al met al heeft Salesforce een rijk verleden, met veel zakelijke successen waar zeker voorbeelden uit te halen zijn voor andere organisaties.

Daarnaast zet het zich naast alle zakelijke ambities ook enorm in voor de gemeenschap. Het 1-1-1 model heeft inmiddels 676 miljoen dollar opgeleverd aan investeringen in goede doelen. Salesforce werknemers hebben 8,5 miljoen uur besteed aan vrijwilligerswerk en 56.000 non-profits maken gebruik van Salesforce-oplossingen.

Salesforce is inmiddels grote enterprise softwarebedrijven als Oracle en SAP voorbij gestreefd, qua innovatie en marktwaarde, het domineert de enterprise softwaremarkt met enkel SaaS-oplossingen. Meer succes is dus zeker nog onderweg.