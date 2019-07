Microsoft test nieuwe wachtwoordloze inlogoptie voor Windows 10

Microsoft heeft een nieuwe functie toegevoegd aan de testversies van Windows 10 20H1, waarmee het mogelijk wordt om zonder wachtwoord in te loggen. De optie is aan te zetten bij de instellingen.

In de instellingen van Windows 10 20H1 staat nu een optie om een apparaat wachtwoordloos te maken, schrijft ZDNet. Door de optie aan te zetten via Instellingen, Accounts en Inlogopties, is het alleen nog mogelijk om met Windows Hello Face, vingerafdruk of een pincode in te loggen in Microsoft-accounts op het Windows 10-apparaat.

De functie wordt nu uitgerold naar een klein deel van de Insiders. Binnen een week wordt de optie voor meer gebruikers beschikbaar.

De Windows 10 20H1-update wordt de eerstvolgend echt grote update voor het besturingssysteem. Microsoft maakte eerder deze maand bekend dat de feature-update voor de tweede helft van 2019, 19H2, veel kleiner wordt dan gebruikelijk en geen grote wijzigingen of toevoegingen bevat. Bij 20H1, die in de eerste helft van 2020 verschijnt, is dat wel weer het geval.

Wachtwoordbeleid verandert

Microsoft wijzigde in april ook al zijn wachtwoordbeleid. Het bedrijf kondigde toen aan het advies dat Windows-gebruikers periodiek hun inlogwachtwoord moeten wijzigen te gaan schrappen. Het gaat specifiek om accounts die via het groepsbeleid worden beheerd.

Eerder bevatte het beleid de regel om op bepaalde tijdstippen Windows-wachtwoorden te wijzigen. Volgens Microsoft wordt die regel nu geschrapt omdat het “niet langer de moeite loont”. Door het schrappen van de regel kunnen organisaties nu zelf een wachtwoorbeleid kiezen om te hanteren, zonder dat ze het advies van Microsoft tegen spreken.

Bovendien zorgt het regelmatig wijzigen van wachtwoorden ervoor dat gebruikers voor eenvoudigere wachtwoorden kiezen, omdat ze veelal een variant van het oude wachtwoord gebruiken. De optie om een apparaat wachtwoordloos te maken is hier een verlengde van. Op die manier kan er helemaal geen zwak wachtwoord meer ingezet worden.