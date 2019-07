Nog relatief veel Windows 7-pc’s, nog zes maanden tot einde besturingssysteem

Het is al een tijdje geleden dat Windows 10 het ooit zo populaire Windows 7 is gepasseerd als meest gebruikte PC-besturingssysteem, maar het definitieve einde van de ondersteuning voor Windows 7 is over een half jaar echt op komst. ZDNet heeft echter informatie uit drie onderzoeken waaruit blijkt dat dat het aantal computers dat nog op Windows 7 draait erg hoog is.

Volgens een onderzoek van IT-bedrijf Kollective onder 200 Britse en Amerikaanse besluitvormers is iets minder dan 1 op de 5 grote bedrijven nog niet overgestapt naar Windows 10. Dit is een behoorlijk groot aantal, maar een daling ten opzichte van de 43 procent die onderzoekers van Kollective in het begin van het jaar vonden. Uit het onderzoek bleek dat de meerderheid van de organisaties wel al was begonnen met de transitie naar Windows 10. Geschat wordt dat driekwart dit proces ondertussen heeft voltooid, maar voor het deel dat er nog mee bezig is, is een half jaar misschien niet genoeg om op tijd te zijn.

Uit een tweede onderzoek van authenticatiebedrijf Duo is gebleken dat Windows 10 nu goed is voor 66 procent van de pc’s waar de software van dat bedrijf op draait, vergeleken met 29 procent voor Windows 7. In sommige sectoren baart de situatie meer zorgen: Duo wijst op de gezondheidszorg als een sector die in het bijzonder afhankelijk is van Windows 7. Een upgrade uitvoeren in een druk ziekenhuis is dan ook complex, en voor sommige oudere medische hardware is upgraden simpelweg niet mogelijk. Het is overigens belangrijk om op te merken dat zelfs Windows XP nog in gebruik blijkt te zijn op veel plekken. De Britse Health Service gebruikt bijvoorbeeld nog steeds ongeveer 2.300 pc’s die dit besturingssysteem gebruiken.

Aantal gebruikers dalend, maar nog steeds groot

ZDNet schrijft verder dat gegevens van NetMarketShare aantonen dat er een geleidelijke daling plaatsvindt in het gebruik van Windows 7. Dit besturingssysteem is nu nog goed voor ongeveer 38 procent van alle pc’s die met het internet verbonden zijn. Windows 10 heeft de oudere versie ondertussen overtroffen en heeft nu een aandeel van ongeveer 41 procent.

Wat zakelijke gebruikers betreft zijn er wel opties voor het geval dat een bedrijf niet op tijd alles kan verplaatsen vanuit Windows 7 naar Windows 10. Dit moet echter in de vorm van uitgebreide ondersteuningspakketten van Microsoft, waar aanzienlijke kosten aan verbonden zijn. Daar komt nog bij dat ook het leren werken met Windows 10 inspanningen zal vergen van bedrijven, bijvoorbeeld door de regelmatige updates en bugfixes die met Windows 10 gepaard gaan.