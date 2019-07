Google vereenvoudigt cloud-ontwikkeling met Spinnaker voor GCP

Google heeft Spinnaker voor GCP aangekondigd. Met deze nieuwe oplossing wil het bedrijf het werk van ontwikkelaars die cloud-applicaties maken vereenvoudigen.

Spinnaker wordt gelanceerd als een open source ontwikkelings-toolkit die onderhouden wordt door Netflix en Google, schrijft Silicon Angle. De toolkit stelt software-teams in staat om continuous delivery (CD) workflows in hun projecten aan te maken.

Ontwikkelaars die continuous delivery gebruiken, voegen meerdere keren per dag code toe aan een project. Die code komt in kleine stukjes, en vervangt daarmee de aanpak om de code te bundelen in grote updates die minder frequent verschijnen.

Continuous delivery heeft als voordeel dat kleinere updates eenvoudiger zijn om te debuggen. Ook kost het minder moeite om deze kleine stukjes code te integreren met de al bestaande code.

Spinnaker

Met Spinnaker is het mogelijk om veel van de handmatige stappen die nodig zijn om een CD-omgeving op te zetten, te elimineren. Daarnaast is het mogelijk om dagelijkse operaties te automatiseren.

Probleem is echter dat Spinnaker vrij complex is. Google hoopt met zijn nieuwe oplossing de drempel voor het gebruik van de toolkit te verlagen.

Spinnaker voor GCP is een vooraf geconfigureerde versie van de software. Google heeft deze versie aangepast om te draaien op zijn cloud-platform. De oplossing is bovenop de onlangs geüpgrade Kubernetes Engine gebouwd, en stelt ontwikkelaars in staat om met een paar klikken een CD-omgeving op te zetten.

Integraties

De oplossing komt met een beveiligde installatie, automatische backups en vereenvoudigd onderhoud. Verder heeft Spinnaker voor GCP flink wat integraties met andere diensten van Google Cloud. Zo is het mogelijk om de monitoring-tool Stackdriver te gebruiken om er zeker van te zijn dat de Spinnaker-deployments goed draaien. Daarnaast werkt het samen met de scanner voor kwetsbaarheden in software van Google, en is er een integratie met een functie genaamd Binary Authorization. Binary Authorization verifieert voor deployment de authenticiteit van code die gereleased wordt.