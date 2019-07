Verizon introduceert nieuwe tool voor efficiënte verbinding met datacenters

Verizon introduceerde maandag Software-Defined Interconnect (SDI), een tool die het makkelijker moet maken voor organisaties om verbinding te maken met 115 Verizon-datacenters over de wereld.

Iedere organisatie met een private-IP-netwerk van Verizon kan van deze dienst gebruik gaan maken. SDI wordt gecombineerd met Equinix Cloud Exchange Fabric om een directe verbinding met International Business Exchange (IBX)-datacenters van Verizon mogelijk te maken. Het verbinden van klanten met datacenters is normaal gesproken nogal complex en heeft prijzige uitbreidingen, lange doorlooptijden en ingewikkelde provisioning nodig. SDI maakt gebruik van een geautomatiseerde API, waarmee provisioning wordt voorgeprogrammeerd via ECX Fabric. Op die manier hoeft er geen verbinding meer gemaakt te worden via traditionele infrastructuur, wat minder snel, veilig en betrouwbaar is.

Verizon’s eigen Multiprotocol Label Switching (MPLS)-netwerk ziet het dataverkeer ieder jaar toenemen. Het gebruik van clouddiensten blijft zich uitbreiden omdat meer en meer bedrijven werken met complexe cloud-implementaties om meer efficiëntie, flexibiliteit en extra functionaliteit in hun datamanagement te bereiken.

Inspelen op groeiend aantal gebruikers van clouddiensten



“SDI is een aanvulling op onze best-in-class software-defined dienstensuite die prestaties ‘on the edge’ kan leveren en real-time interacties voor onze klanten kan ondersteunen”, vertelt Vickie Lonker, vice president van product management en development voor Verizon. “Denk aan het aantal apparaten dat is aangesloten op datacenters, de hoeveelheid gegenereerde gegevens en vermenigvuldig dat wanneer 5G alomtegenwoordig wordt. Door onze technologie te koppelen aan de beproefde ECX Fabric kunnen ondernemingen virtueel verbinding maken met de private-IP-diensten van Verizon. Dit maakt het eenvoudig om gegevensintensief netwerkverkeer in real time te leveren en te beheren, waardoor een belangrijke barrière voor digitale transformatie wordt weggenomen”.

Bedrijven over de hele wereld gebruiken steeds vaker cloudservices. Met de opkomst van API’s die via de cloud worden geleverd, wordt die cloud snel een onvermijdelijke factor. Verizon meldt dat het bedrijf “jaar op jaar een grote groei van dataverkeer, met dubbele cijfers” heeft gezien. Deze groei wordt ook de komende jaren verwacht. “Met Software-Defined Interconnect is een belangrijke barrière voor digitale transformatie opgeheven”, zegt Bill Long, vice president of interconnection services bij Equinix, in een verklaring.