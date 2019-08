Juniper Networks lanceert nieuwe oplossingen binnen Connected Security-aanbod

Juniper Networks heeft twee nieuwe oplossingen gelanceerd binnen zijn Connected Security-reeks. Het gaat om een oplossing die de Contrail Enterprise Multicloud en cSRX-firewall combineert, en een oplossing die de security intelligence (SecIntel) van het bedrijf integreert met de routers uit de MX-serie.

De combinatie tussen Contrail Enterprise Multicloud en de cSRX-firewall vormt een oplossing met een complete reeks functies voor orchestration, automatisering, beveiliging en gegevensanalyses. Die oplossing is bovendien geschikt voor productieomgevingen en zorgt voor een kostenefficiënte implementatie van dynamische netwerkdiensten binnen container-omgevingen.

Contrail kan in combinatie met de cSRX-firewall extreem kleine microsegmenten maken, die sterk beveiligde netwerkranden hebben. De oplossing kan snel network function chains aanleveren voor de bescherming van ieder microsegment, waardoor binnen een paar seconden complete service chains gebouwd worden.

Daardoor kunnen microsegmenten sneller in productie genomen worden dan containers of virtuele machines die deel uitmaken van de toepassing die beveiligd moet worden.

Firewall

Ook zorgt de cSRX-firewall voor punten binnen het netwerk die beveiligingsregels afdwingen, op plekken waar ze nog niet eerder beschikbaar waren. De firewall biedt volgens Juniper Networks daarnaast uitgebreide netwerkbeveiliging voor Docker-containers. Via Contrail wordt de toevoeging van de beveiligingspunten inzichtelijk voor ontwikkelaars van applicaties.

Ook verbeterd de cSRX-firewall het overzicht op het netwerk. Daardoor moeten organisaties sneller op bedreigingen kunnen reageren.

Tot slot kunnen afzonderlijke, gecontaineriseerde applicaties of microdiensten in combinatie met hun eigen next-generation firewall beschikbaar worden gesteld. Indien gewenst kan dat zelfs met een complete keten van beveiligingsdiensten.

SecIntel

Ook nieuw is de integratie van SecIntel in routers uit de MX-serie. Door deze integratie ontstaat er volgens Juniper Networks een geheel nieuwe laag van netwerkbeveiliging. Daarmee wordt command & control-verkeer dat Juniper Sky ATP en Juniper Threat Labs detecteert geblokkeerd. Ook worden op maat gemaakte blacklists toegepast op het niveau van de netwerkhardware.

Juniper Networks benadrukt dat het voor organisaties niet nodig is om in nieuwe hardware te investeren om de mogelijkheden te gebruiken. Met een paar regels configuratiecode en een update naar de laatste versie van de Junos-software is de integratie te gebruiken.