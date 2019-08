HPE moet 666 miljoen dollar betalen aan DXC

Door een “conflict in de boekhouding” moet HPE een bedrag van 666 miljoen dollar (601 miljoen euro) betalen aan DXC Technology. Het is niet helemaal duidelijk wat de precieze aanleiding is van de schadevergoeding.

DXC is in 2017 ontstaan door een fusie van HPE’s Enterprise Services-segment met CSC. Het bedrag bestaat volgens DXC uit 631,8 miljoen dollar aan schadevergoeding en 34,3 miljoen dollar aan interest. Het bedrijf meldde verder dat de betaling een gevolg was van bindende afspraken die gemaakt zijn bij de afsplitsing van HPE in 2017.

CRN meldt dat DXC liet weten dat het verdere informatie niet kan prijsgeven door geheimhoudingsverplichtingen. HPE meldde alleen dat de betaling een gevolg is van een boekhoudingsgeschil aangaande de afsplitsing van HPE Enterprise Services.

Mogelijke oorzaken

Volgens CRN heeft de schadevergoeding te maken met een aangevraagde bemiddeling door DXC in 2018. De eis van DXC was daarbij dat HPE XC schadeloos moest stellen voor “overgedragen langlopende contractuele verplichtingen van Enterprise Services die een bedrag van 250 miljoen dollar overschrijden.”

Bronnen van CRN melden dat er waarschijnlijk niet goed genoeg opgelet is wat betreft de details van de deal van HPE en DXC in 2017. Een CEO van een niet nader genoemd bedrijf liet weten: “Je moet je due diligence doen. Ongeacht de omvang van de deal, zullen er kleine en grote haperingen en hobbels in de weg zitten. Waar het op aankomt, is dat je die stormen kunnen doorstaan. De vraag is of die stormen gewoon wat motregen of een orkaan zijn”.

De CEO stelde verder dat het conflict verband lijkt te houden met een andere vraag, namelijk wat de activa van HPE Enterprise Services precies waard waren ten opzichte van de contractuele verplichtingen. “DXC wilde niet betrapt worden op het feit dat ze het verschil moesten maken”, aldus de CEO.